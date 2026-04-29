Дебютував Volkswagen ID. Polo: культовий хетчбек став електромобілем за 25 тисяч євро

Як зазначив Томас Шефер, генеральний директор бренду Volkswagen, новинка робить електричну мобільність доступною для ширшого кола клієнтів, пропонуючи інтуїтивне керування та якість вищих сегментів за стартовою ціною від 24 995 євро у Німеччині.

Потужність та запас ходу до 454 км

Новий ID. Polo виходить на ринок із переднім приводом та трьома варіантами потужності. Моделі на 85 кВт (116 к.с.) та 99 кВт (135 к.с.) оснащуються літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 37 кВт-год. Вона забезпечує запас ходу до 329 км і здатна зарядитися з 10% до 80% за 23 хвилини.

Топова версія потужністю 155 кВт (211 к.с.) отримала батарею типу NMC ємністю 52 кВт-год, що збільшує запас ходу до 454 км. Завдяки стандартній функції швидкої зарядки постійним струмом, навіть велика батарея поповнює енергію до 80% за 24 хвилини.

Компактні габарити та рекордний багажник

Попри компактність та довжину в 4053 мм, використання електромобільної платформи дозволило зробити салон просторішим, ніж у багатьох конкурентів. Об'єм багажника зріс на 25% порівняно з бензиновим попередником і становить 441 літр (1 240 літрів при складених сидіннях).

Дизайн втілює нову мову бренду “Pure Positive”. Силует вирізняється впізнаваною задньою стійкою C-pillar (відсилка до першого Golf), а інтер’єр отримав 10-дюймову цифрову панель приладів та 13-дюймовий тачскрін. При цьому Volkswagen зберіг фізичні кнопки для зручності керування мультимедіа та клімат-контролем.

Технології люкс-класу в малому сегменті

ID. Polo першим у класі отримав систему Connected Travel Assist, яка вміє розпізнавати світлофори. Також доступна функція керування однією педаллю та технологія Vehicle-to-Load (V2L) потужністю 3,6 кВт, що дозволяє живити зовнішні пристрої, наприклад, електровелосипеди.

Серед преміальних опцій – матричні фари IQ.LIGHT, панорамний дах та передні крісла з пневматичним масажем та 12 напрямками регулювання. Для меломанів запропонована акустика Harman Kardon потужністю 425 Вт.

Попередні продажі у Німеччині стартують вже сьогодні. Першою доступною версією стане ID. Polo Life за ціною 33 795 євро, а базова модифікація за 24 995 євро з'явиться влітку 2026 року.

Стратегія лектрифікації модельного ряду від Volkswagen: