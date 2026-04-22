Volkswagen може продати завод у Європі китайцям: бренд скорочує виробництво на мільйон авто

На сьогодні німецький конгломерат має ресурси для випуску 12 мільйонів автомобілів на рік, проте минулорічні продажі склали лише 8,68 мільйона одиниць. Олівер Блюм наголосив, що утримання такої інфраструктури в довгостроковій перспективі є економічно небезпечним. Основний удар припаде на бренди Volkswagen та Audi, де виробництво в Європі буде поступово зменшуватися до 2028 року, пише Carscoops.

Особливе занепокоєння викликає стан заводів в Емдені та Цвікау, які наразі працюють значно нижче своєї проєктної потужності. Керівництво розглядає можливість передачі одного з об'єктів китайським партнерам або конкурентам для оптимізації витрат. За попередніми прогнозами, програма економії та скорочення виробництва призведе до ліквідації близько 50 000 робочих місць у Німеччині до 2030 року.

Геополітика та ринкові виклики

За словами керівництва Volkswagen, сучасний авторинок став непередбачуваним через торговельні мита в США та нестабільну ситуацію на Близькому Сході. До пандемії група стабільно продавала понад 10 мільйонів машин щороку, наближаючись до позначки в 11 мільйонів. Проте в нинішніх реаліях навіть 9 мільйонів проданих одиниць вважаються солідним результатом.

“Ми стикаємося з негативними наслідками, що обчислюються десятками мільярдів, і вжили масштабних контрзаходів”, – зазначив Блюм.

Компанія прагне максимально знизити точку беззбитковості, щоб залишатися стійкою в умовах ризикованого середовища та появи нових сильних гравців у сегменті електрокарів.

Надія на бренд Scout та американський ринок

Попри скорочення в Європі, Volkswagen висловлює обережний оптимізм щодо північноамериканського ринку та відродженого бренду Scout. Електричні позашляховики та пікапи нового суббренда мають стати ключовими продуктами для США. Для мінімізації фінансових ризиків концерн розглядає можливість партнерства з іншими компаніями, які могли б використовувати платформу Scout для своїх моделей.

Зараз ентузіазм навколо бренду Scout є високим, і він може стати рятувальним колом для групи на ринку Північної Америки. Проте остаточні рішення щодо інвестицій та спільних розробок ще не прийняті, оскільки пріоритетом залишається глобальне скорочення витрат та стабілізація європейського підрозділу.