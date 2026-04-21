Чому німці знищать усі ввезені з Китаю Volkswagen: рішення суду

У Німеччині суд став на бік Volkswagen у справі про незаконний імпорт електричних кросоверів ID.6 CROZZ з Китаю, повідомляє AutoMotor&Sport. Під арештом опинилися 22 автомобілі, і тепер їм загрожує не перепродаж, а утилізація.

Як повідомляє Volkswagen з посиланням на рішення Земельного суду Гамбурга від 19 березня 2026 року, 22 електромобілі VW ID.6 CROZZ, які без дозволу виробника потрапили до Німеччини, мають бути передані на знищення. Йдеться про машини, створені виключно для китайського ринку, які намагалися продавати в Європі через місцевих дилерів.

З чого почався конфлікт

Історія тягнеться ще з початку 2023 року. Тоді один з берлінських автодилерів виставив на онлайн-майданчику кілька Volkswagen ID.6 — великого електричного SUV, який офіційно в Європі не продається. Частина автомобілів перебувала також у партнера цього продавця.

Volkswagen відреагував швидко й пішов до суду. Уже в лютому та березні 2023 року були винесені тимчасові судові заборони. Вони, зокрема, забороняли використовувати торговельні позначення бренду та вимагали передати автомобілі. У результаті 22 машини вилучили та відправили на зберігання.

Чому суд став на бік Volkswagen

Ключовим у цій справі стало право на торговельну марку та промисловий дизайн. Суд дійшов висновку, що ці автомобілі не були введені в обіг у межах Європейського економічного простору за згодою Volkswagen. А це означає, що принцип так званого “вичерпання прав” тут не працює.

Саме цей принцип у нормальній ситуації дозволяє перепродавати товар, якщо він вже був законно проданий на європейському ринку. Але у випадку з ID.6 CROZZ цього не було. Тому суд визнав, що продаж таких машин порушує права Volkswagen на бренд.

Чому ID.6 виявився проблемним для Європи

На перший погляд може здатися, що це просто ще один електромобіль Volkswagen, який хтось вирішив завезти з Китаю. Але проблема значно глибша. ID.6 створювався винятково під китайський ринок і технічно відрізняється від моделей, які концерн продає в Європі.

У Volkswagen прямо заявляють, що такі машини не можуть нормально обслуговуватись у європейській дилерській мережі. Для них немає стандартної підтримки, запасних частин і звичного сервісу. Крім того, китайські версії ID-моделей не відповідають усім європейським вимогам допуску до експлуатації. Відмінності стосуються високовольтної батареї, програмного забезпечення, мультимедійної системи, а також обов’язкових для ЄС функцій на кшталт автоматичного виклику екстрених служб eCall.

І саме тут стає зрозуміло, чому виробник так жорстко відреагував. Для концерну це не лише питання контролю над каналами збуту, а й питання безпеки, відповідальності та репутації.

Чому машини хочуть саме знищити

Найгучніша частина цієї історії — не сама заборона продажу, а вимога про знищення автомобілів. Суд її підтримав. На думку суддів, просто прибрати логотипи чи модельні позначення було б недостатньо. Марка настільки глибоко інтегрована в конструкцію, електроніку та програмне забезпечення автомобіля, що просто позбутись бренду на практиці неможливо.

Повернути машини назад до Китаю теж не вийде. Volkswagen пояснює це особливостями китайського законодавства. У підсумку суд дійшов висновку, що більш м’якого способу розв’язати проблему немає.

Утилізацією та переробкою автомобілів займатиметься спеціалізована компанія. Її завдання — розібрати машини, вилучити придатні до вторинної переробки матеріали та правильно утилізувати все інше.

Що ще вирішив суд

Йдеться про вже понесені витрати на зберігання машин — а це приблизно 530 тисяч євро, а також про майбутні витрати на подальше зберігання та знищення. Ці суми можуть стати предметом окремого провадження.

Спроба відповідачів призупинити справу успіху не мала. Окремо в іншому процесі розглядатиметься зустрічний позов щодо скасування торговельної марки ID.6.

Чому це важливий сигнал для ринку

Ця історія добре показує, що паралельний імпорт автомобілів — це не лише питання митниці, сертифікації чи ціни. Навіть якщо машину фізично можна привезти, розмитнити та поставити на облік, цього ще недостатньо для повної юридичної безпеки.

Вирішальним може бути саме те, чи давав виробник згоду на продаж автомобіля в межах Європейського економічного простору. Якщо ні, тоді ризики з’являються і для продавця, і для покупця. Причому ризики дуже дорогі.

Для кінцевого власника така покупка також може обернутися проблемами. Мова не лише про складнощі з обслуговуванням чи запчастинами. Як бачимо, можливі й серйозні юридичні наслідки, якщо виробник вирішить захищати свої права до кінця.

Висновок

Справу з VW ID.6 CROZZ у Німеччині можна вважати показовою для всього європейського ринку. Суд фактично підтвердив: автомобіль, не призначений для Європи й завезений без згоди виробника, може стати не вигідною покупкою, а дуже дорогим юридичним тягарем. Історія з 22 електрокросоверами завершилася максимально жорстко — замість дороги до клієнта вони, ймовірно, поїдуть на утилізацію.