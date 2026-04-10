Популярний в Україні Volkswagen ID.4 зняли з виробництва: в чому причина

Як пише Carscoops, це рішення ознаменовує перехід бренду до більш прагматичного підходу на тлі нестабільного попиту на електромобілі, зміщуючи фокус на перевірені часом моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Пріоритет на бензинові кросовери та новий Atlas

Місце електричного ID.4 на конвеєрі в Теннессі займе абсолютно нове, друге покоління Volkswagen Atlas. Оригінальний Atlas виготовляється на цьому заводі з 2017 року і залишається одним із найважливіших продуктів бренду для американського ринку.

Як зазначив президент і генеральний директор Volkswagen Group of America К’єлл Грюнер, такий зсув є необхідним кроком для забезпечення довгострокового успіху заводу. В умовах ринкової непередбачуваності компанія обирає шлях випуску моделей з високим обсягом продажів, що дозволить зберегти робочі місця та стабільність підприємства.

Чи зникне Volkswagen ID.4 з ринку?

Попри зупинку конвеєра, ID.4 залишатиметься в продажу ще тривалий час. Volkswagen запевняє, що сформованих запасів автомобілів 2026 модельного року цілком вистачить, щоб забезпечити наявність кросовера в дилерських центрах до 2027 року. Ба більше, у Volkswagen наголошують, що це не кінець історії моделі в Північній Америці.

У планах компанії є розробка майбутньої версії ID.4, адаптованої до нових реалій ринку, хоча конкретні терміни її появи поки що тримаються в секреті. Також компанія натякає на можливість запуску в Чаттанузі ще однієї масової моделі, розробленої спеціально для потреб американських споживачів.

Причини ринкових змін та доля персоналу

ID.4 створювався як прямий конкурент Tesla Model Y, проте шлях моделі в США виявився складним. Зниження попиту, зростання витрат та завершення терміну дії федеральних податкових пільг змусили керівництво переглянути обсяги виробництва. Хоча продажі у 2025 році продемонстрували певне зростання, воно не виявилося достатньо стабільним для підтримки колишніх темпів збірки.