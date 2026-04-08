Volkswagen готує електричного наступника Touareg: розкіш для тих, хто не хоче хизуватися

В інтерв’ю виданню Autocar керівник відділу продажів та маркетингу Volkswagen Мартін Сандер пояснив, чому бренд продовжує вірити у майбутнє великого флагмана. За його словами, існує окремий тип покупців, які цінують якість та вишуканість рівня Audi чи Porsche, але свідомо уникають преміальних емблем на капоті.

Martin Sander описує таких клієнтів як “дуже приземлених, але заможних людей”. Часто це власники бізнесу, які не хочуть викликати зайвих запитань у партнерів чи підлеглих, з’являючись на зустрічах на пафосному Porsche Macan. Для них Volkswagen Touareg – це ідеальний інструмент, який забезпечує максимальний комфорт, залишаючись при цьому соціально прийнятним та стриманим.

Технологічна база: платформа від Porsche Cayenne Electric

Хоча офіційного схвалення проєкту ще немає, технічні контури майбутнього ID. Touareg вже проглядаються. Оскільки актуальний Touareg завжди мав спільну ДНК з Porsche Cayenne та Audi Q7, електричний наступник, вірогідно, базуватиметься на передовій платформі PPE або перспективній архітектурі SSP. Якщо Volkswagen піде перевіреним шляхом уніфікації, варто очікувати характеристики, близькі до електричного Cayenne:

Акумулятор ємністю близько 113 кВт-год.;

Надшвидку систему постійного струму потужністю до 390 кВт;

Двомоторну систему повного приводу потужністю близько 435–441 кінських сил.

Втім, для того, щоб розвести моделі по різних цінових категоріях та зберегти доступність для лояльної аудиторії VW, інженери можуть дещо спростити техніку порівняно з Porsche.

Місце флагмана в електричній лінійці

Попри глобальний курс на масовість та статус “масового бренду”, Volkswagen критично важливо утримати преміум-клієнтів, які звикли до габаритів та статусу Touareg. Мартін Сандер визнає, що продажі моделі були не найвищими в лінійці, проте її роль як іміджевого лідера є незаперечною.

Перехід на електротягу дозволить Touareg не лише відповідати сучасним екологічним нормам, а й запропонувати новий рівень тиші та плавності ходу, що ідеально вписується в концепцію “невибагливої розкоші”. Остаточне рішення про запуск серійного виробництва очікується найближчим часом, після завершення аналізу ринкових перспектив платформи PPE для масових брендів концерну.