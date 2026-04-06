Volkswagen знову дивиться у бік пікапів: ринок США "не дає спокою"

У США вже багато років домінують такі моделі, як Ford F-150 та Chevrolet Silverado, які стабільно очолюють рейтинги продажів, зазначає Auto24. Саме тому все більше виробників намагаються отримати свою частку цього ринку.

Навіть ті бренди, які традиційно не асоціювалися з пікапами, зараз активно розглядають можливість входу в сегмент. На цьому фоні слова керівництва Volkswagen виглядають цілком логічно: ігнорувати такий великий і прибутковий сегмент просто неможливо.

Який формат пікапа розглядає Volkswagen

За словами Грюнера, компанія вивчає різні варіанти – від компактних пікапів B- і C-сегментів до більших моделей. Найбільш імовірним сценарієм виглядає створення пікапа з несучим кузовом на базі платформи MQB, яка вже широко використовується у модельному ряду бренду, пише Motor1.

Такий підхід дозволить значно знизити витрати на розробку та швидше вивести модель на ринок. До того ж він добре підходить для міських і універсальних пікапів, подібних до Ford Maverick або Hyundai Santa Cruz. Водночас у компанії не відкидають і класичний рамний варіант, який краще підходить для бездоріжжя та важких умов експлуатації. Остаточне рішення залежатиме від того, яку саме роль новий пікап має виконувати в модельній лінійці.

Минулі концепти та майбутні плани

Ідея пікапа для Volkswagen не нова. Раніше бренд вже демонстрував кілька концептів, зокрема Tarok та Atlas Tanoak, які показували потенційний напрям розвитку. Крім того, компанія вже має досвід у цьому сегменті завдяки глобальній моделі Volkswagen Amarok, яка продається на інших ринках. Очікується, що якщо новий пікап таки отримає “зелене світло”, його можуть виробляти на заводі в Чаттанузі, щоб уникнути високих імпортних тарифів і зробити модель більш конкурентною за ціною.

ДВЗ, гібриди чи електрика

Що стосується силових установок, найімовірніше, майбутній пікап отримає добре знайомий 2,0-літровий турбомотор серії EA888, можливо, у поєднанні з гібридною системою. Це дозволить знайти баланс між економічністю, продуктивністю та відповідністю сучасним екологічним стандартам. Водночас у довгостроковій перспективі не виключено і появу повністю електричної версії, зважаючи на глобальний курс компанії на електрифікацію.

Чи повернеться Volkswagen у сегмент пікапів США

Хоча офіційного підтвердження запуску проєкту поки що немає, риторика керівництва чітко вказує: Volkswagen серйозно розглядає цей напрям. З огляду на зростаючу конкуренцію та попит, поява нового пікапа від Volkswagen виглядає не питанням “чи”, а скоріше “коли”.