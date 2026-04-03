Volkswagen готує новий електрокросовер: новий ID.Aura помітили без камуфляжу

Volkswagen ID.Aura має класичні пропорції середньорозмірного кросовера, але отримав сучасні дизайнерські рішення. Передня частина виконана у закритому стилі, характерному для електромобілів, а головною особливістю стали розділені фари. Верхня світлодіодна смуга, ймовірно, простягатиметься на всю ширину кузова, створюючи впізнаваний світловий підпис.

Читайте також: Названо найкращі автомобілі за версією World Car Awards 2026: електромобілі повністю домінують

Нижні блоки фар мають більш масивну, майже квадратну форму. Окрему увагу привертає LiDAR-сенсор, розташований на даху. Збоку автомобіль виглядає масивно завдяки розширеним колісним аркам, двоколірним легкосплавним дискам та напівприхованим дверним ручкам, які відповідають сучасним аеродинамічним і безпековим стандартам, пише CarNewsChina.

Нова архітектура CEA: менше складності – більше ефективності

Новий Volkswagen ID.Aura побудований на сучасній електронно-електричній архітектурі CEA, розробленій у співпраці між Volkswagen та XPeng. Головна перевага цієї платформи – інтегрований підхід, який дозволяє значно скоротити кількість електронних блоків керування та спростити проводку. Це не лише знижує вагу та складність автомобіля, а й підвищує надійність і ефективність систем.

Інтелектуальні системи та LiDAR

Одна з ключових інновацій Volkswagen ID.Aura – просунута система допомоги водієві, створена у співпраці з Carizon (спільне підприємство Volkswagen Group та Horizon Robotics). Система базується на рішенні Horizon HSD і орієнтована на реальні сценарії використання в Китаї, включаючи щільний міський трафік та складні дорожні умови. Наявність LiDAR у поєднанні з камерами та радарами дозволить реалізувати більш точні та безпечні функції напівавтономного керування.

Частина нової стратегії Smart Electric 2.0

Модель Volkswagen ID.Aura стане одним із перших представників нової ери Smart Electric 2.0 від FAW-Volkswagen. Разом із нею раніше були представлені концепти ID.Era та ID.Evo, які демонструють напрямок розвитку бренду в Китаї. Очікується, що новинка поєднає сучасні батарейні технології, інтелектуальні функції та оновлений дизайн, орієнтований на локальні вподобання ринку.

Також цікаво: Дебютував Volkswagen ID. Unyx 08: дешевший за ID.4 і технологічніший за конкурентів

Коли чекати новинку

За попередніми даними, дебют Volkswagen ID.Aura відбудеться вже у першій половині 2026 року, а повноцінний вихід на ринок – ближче до другої половини того ж року. Це означає, що найближчим часом з’явиться більше деталей щодо технічних характеристик, запасу ходу та цін.