Volkswagen готовит новый электрокроссовер: новый ID.Aura заметили без камуфляжа

Volkswagen ID.Aura имеет классические пропорции среднеразмерного кроссовера, но получил современные дизайнерские решения. Передняя часть выполнена в закрытом стиле, характерном для электромобилей, а главной особенностью стали разделенные фары. Верхняя светодиодная полоса, вероятно, будет простираться на всю ширину кузова, создавая узнаваемую световую подпись.

Нижние блоки фар имеют более массивную, почти квадратную форму. Отдельное внимание привлекает LiDAR-сенсор, расположенный на крыше. Сбоку автомобиль выглядит массивно благодаря расширенным колесным аркам, двухцветным легкосплавным дискам и полускрытым дверным ручкам, которые соответствуют современным аэродинамическим и безопасным стандартам, пишет CarNewsChina.

Новая архитектура CEA: меньше сложности – больше эффективности

Новый Volkswagen ID.Aura построен на современной электронно-электрической архитектуре CEA, разработанной в сотрудничестве между Volkswagen и XPeng. Главное преимущество этой платформы – интегрированный подход, который позволяет значительно сократить количество электронных блоков управления и упростить проводку. Это не только снижает вес и сложность автомобиля, но и повышает надежность и эффективность систем.

Интеллектуальные системы и LiDAR

Одна из ключевых инноваций Volkswagen ID.Aura – продвинутая система помощи водителю, создана в сотрудничестве с Carizon (совместное предприятие Volkswagen Group и Horizon Robotics). Система базируется на решении Horizon HSD и ориентирована на реальные сценарии использования в Китае, включая плотный городской трафик и сложные дорожные условия. Наличие LiDAR в сочетании с камерами и радарами позволит реализовать более точные и безопасные функции полуавтономного управления.

Часть новой стратегии Smart Electric 2.0

Модель Volkswagen ID.Aura станет одним из первых представителей новой эры Smart Electric 2.0 от FAW-Volkswagen. Вместе с ней ранее были представлены концепты ID.Era и ID.Evo, которые демонстрируют направление развития бренда в Китае. Ожидается, что новинка объединит современные батарейные технологии, интеллектуальные функции и обновленный дизайн, ориентированный на локальные предпочтения рынка.

Когда ждать новинку

По предварительным данным, дебют Volkswagen ID.Aura состоится уже в первой половине 2026 года, а полноценный выход на рынок – ближе ко второй половине того же года. Это означает, что в ближайшее время появится больше деталей относительно технических характеристик, запаса хода и цен.