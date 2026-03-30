Дебютировал Volkswagen ID Unyx 08: дешевле ID.4 и технологичнее конкурентов

Новый электрокроссовер позиционируется как полноразмерный SUV, но стоит дешевле хорошо знакомого Volkswagen ID.4, отмечает Auto24. В Китае цены стартуют примерно от 34 700 долларов, что делает его чрезвычайно привлекательным предложением на фоне конкурентов. При этом разница в характеристиках ощутима: топовая версия имеет полный привод и мощность в 496 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

Читайте также: Появился первый видеообзор трехрядного Volkswagen ID.Era 9X перед официальным дебютом

Большой запас хода и быстрая зарядка

Volkswagen ID. Unyx 08 построен на современной 800-вольтовой архитектуре. Аккумуляторы на 82 или 95 кВт-ч обеспечивают до 730 км запаса хода по китайскому циклу CLTC. Еще один важный плюс – поддержка быстрой зарядки мощностью до 315 кВт. Это означает, что батарею можно зарядить с 10 до 80% примерно за 20 минут, что уже приближает электромобили к удобству традиционных авто с ДВС.

Совместная разработка с технологическим партнером

Новинка стала результатом сотрудничества Volkswagen с китайской компанией XPeng. Именно поэтому модель получила современную систему помощи водителю второго уровня, которая соответствует актуальным трендам рынка. Фактически, это один из первых примеров, когда европейский бренд активно использует китайские технологии для создания конкурентного продукта.

Дизайн, который не похож на классический Volkswagen

В отличие от других моделей бренда, таких как Volkswagen ID.4, новый SUV имеет более футуристический вид. Передняя часть получила узкие светодиодные ДХО и массивные черные элементы, а задняя – современную световую панель с подсвеченным логотипом. Габариты также впечатляют: длина около 5 метров и колесная база более 3 метров.

Технологичный салон и премиальные опции

Интерьер Volkswagen ID. Unyx 08 выглядит максимально современно. Внимание водителя привлекает цифровая панель приборов, а центральная часть салона оснащена большим мультимедийным дисплеем. Среди других опций есть сиденья с массажем, панорамная крыша с электрохромным затемнением, холодильник и аудиосистема с 20 динамиками. Отдельный экран для пассажира подчеркивает премиальный статус модели.

Также интересно: Электромобили до $10 000: что реально купить в Украине в 2026 году

Появится ли в Украине

Пока что Volkswagen ID. Unyx 08 ориентирован на китайский рынок, но учитывая характеристики и цену, он имеет все шансы заинтересовать покупателей и за пределами Китая. Если модель появится в Европе или на вторичном рынке, она может стать одним из самых интересных вариантов в сегменте больших электрических кроссоверов.