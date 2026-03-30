Дебютував Volkswagen ID. Unyx 08: дешевший за ID.4 і технологічніший за конкурентів

Новий електрокросовер позиціонується як повнорозмірний SUV, але коштує дешевше за добре знайомий Volkswagen ID.4, зазначає Auto24. У Китаї ціни стартують приблизно від 34 700 доларів, що робить його надзвичайно привабливою пропозицією на фоні конкурентів. При цьому різниця в характеристиках відчутна: топова версія має повний привід і потужність в 496 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає лише 4,9 секунди.

Великий запас ходу і швидка зарядка

Volkswagen ID. Unyx 08 побудований на сучасній 800-вольтовій архітектурі. Акумулятори на 82 або 95 кВт-год забезпечують до 730 км запасу ходу за китайським циклом CLTC. Ще один важливий плюс – підтримка швидкої зарядки потужністю до 315 кВт. Це означає, що батарею можна зарядити з 10 до 80% приблизно за 20 хвилин, що вже наближає електромобілі до зручності традиційних авто з ДВЗ.

Спільна розробка з технологічним партнером

Новинка стала результатом співпраці Volkswagen з китайською компанією XPeng. Саме тому модель отримала сучасну систему допомоги водієві другого рівня, яка відповідає актуальним трендам ринку. Фактично, це один із перших прикладів, коли європейський бренд активно використовує китайські технології для створення конкурентного продукту.

Дизайн, який не схожий на класичний Volkswagen

На відміну від інших моделей бренду, таких як Volkswagen ID.4, новий SUV має більш футуристичний вигляд. Передня частина отримала вузькі світлодіодні ДХВ та масивні чорні елементи, а задня – сучасну світлову панель із підсвіченим логотипом. Габарити також вражають: довжина близько 5 метрів і колісна база понад 3 метри.

Технологічний салон і преміальні опції

Інтер’єр Volkswagen ID. Unyx 08 виглядає максимально сучасно. Увагу водія привертає цифрова панель приладів, а центральна частина салону оснащена великим мультимедійним дисплеєм. Серед інших опцій є сидіння з масажем, панорамний дах з електрохромним затемненням, холодильник та аудіосистема з 20 динаміками. Окремий екран для пасажира підкреслює преміальний статус моделі.

Чи з’явиться в Україні

Поки що Volkswagen ID. Unyx 08 орієнтований на китайський ринок, але з огляду на характеристики та ціну, він має всі шанси зацікавити покупців і за межами Китаю. Якщо модель з’явиться в Європі або на вторинному ринку, вона може стати одним із найцікавіших варіантів у сегменті великих електричних кросоверів.