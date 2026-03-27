Зʼявився перший відеоогляд трирядного Volkswagen ID.Era 9X перед офіційним дебютом

Компанія Volkswagen поступово розкриває деталі нового флагмана ID.Era 9X, прем’єра якого відбудеться вже 30 березня. Як повідомляє Авто24, новинка отримає нестандартну силову установку, великий салон та низку технологій, які мають конкурувати з китайськими преміум-кросоверами.

До речі VW тестує на вулицях Амстердама новий ID.Cross

Великий кросовер із незвичайною силовою установкою

Volkswagen ID.Era 9X — це справжній гігант: довжина моделі сягає приблизно 5,2 метра. Фактично це повнорозмірний SUV, який орієнтований не лише на сім’ї, а й на сегмент бізнес-класу.

Головна технічна особливість — гібридна схема типу range extender. Тут встановлений 1,5-літровий турбований бензиновий двигун, але він не приводить колеса. Його завдання — працювати як генератор і заряджати батарею.

Сам рух забезпечують електромотори. Такий підхід активно використовують китайські бренди, і Volkswagen фактично заходить у цей сегмент із власною інтерпретацією.

Батарея має ємність близько 65 кВт·год. Це літій-іонний акумулятор, а не дешевший LFP, що натякає на кращі характеристики запасу ходу та продуктивності.

Орієнтація на комфорт: задній ряд як головна зона

Схоже, що ID.Era 9X створювали з прицілом на пасажирів другого ряду. Тут усе максимально «по-багатому».

У салоні передбачені окремі екрани для задніх пасажирів, система керування функціями прямо з другого ряду, а також вбудований холодильник. Є навіть проєкційні рішення, інтегровані в двері — нестандартна фішка для цього сегмента.

Цікаво, що Volkswagen не пішов шляхом повної залежності від партнерів і використав власну мультимедійну систему, а не рішення від сторонніх технологічних компаній.

Передня панель також виглядає футуристично: великий 21-дюймовий центральний дисплей має механізм зміщення та трансформації — ще один елемент «вау-ефекту».

Пневма, повний привід і керована задня вісь

Технічно модель також виглядає переконливо. У топових версіях буде повний привід та пневматична підвіска.

Окремо варто відзначити керовану задню вісь — це критично важливо для авто довжиною понад 5 метрів.

Саме вона дозволить зменшити радіус розвороту і зробити керування більш «легковим», попри габарити.

Тобто на папері це не просто великий SUV, а доволі технологічний продукт з акцентом на комфорт і керованість.

Але є і компроміси

Попри великі розміри, багажник у ID.Era 9X не рекордний — близько 1014 літрів навіть із трансформацією салону. Для такого класу це скоріше середній показник.

У матеріалах салону також є нюанси: частина елементів виглядає преміально, але фактично виконана з пластику. Хоча це вже звична історія для сучасних авто.

До речі Volkswagen відкликає майже 50 тисяч Jetta

Конкуренція з китайськими моделями — ключова мета

ID.Era 9X дуже нагадує моделі на кшталт Lixiang або Lynk & Co 900. Схожі габарити, аналогічна концепція силової установки та орієнтація на технології.

Фактично Volkswagen намагається зайти в сегмент, який активно розвивається саме в Китаї. І робить це не копіюючи повністю, а адаптуючи під власний стиль і платформу.

Чи вдасться німцям нав’язати конкуренцію — стане зрозуміло вже після офіційного дебюту та перших тестів.

Що це означає для ринку

Поява ID.Era 9X — це сигнал, що навіть традиційні автовиробники визнають ефективність «гібридів нового типу» з бензогенераторами.

Для України це може бути цікаво подвійно: такі авто потенційно краще адаптовані до слабкої зарядної інфраструктури, ніж класичні електромобілі.

Водночас це ще один доказ того, що конкуренція з китайськими брендами змушує європейців змінювати підхід до розробки авто.