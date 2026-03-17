Volkswagen тестує на вулицях Амстердама новий ID. Cross за 28 000 євро

Volkswagen повідомив, що новинка стане доступною на європейському ринку восени 2026 року, а стартова ціна моделі становитиме приблизно 28 000 євро. П’ятимісний електрокросовер орієнтований на покупців, які шукають доступний електромобіль для щоденного використання з сучасними технологіями та комфортом.

Читайте також: Volkswagen анонсував ID.3 Neo та готує великі зміни для своєї електричної лінійки

Новий дизайн

Зовнішність Volkswagen ID. Cross створена відповідно до нової дизайнерської філософії бренду Pure Positive. Вона передбачає чіткі лінії кузова, збалансовані пропорції та стриманий, але впевнений вигляд автомобіля. Попри компактні габарити, модель має преміальний зовнішній вигляд і виглядає більш зрілою та солідною, ніж типові міські електрокросовери. Такий підхід покликаний підкреслити універсальність автомобіля – він однаково доречний як у міському середовищі, так і під час подорожей.

Просторий салон та інтуїтивне керування

Інтер’єр нового електрокросовера також створений з акцентом на простоту, спокій та практичність. Дизайн салону передає відчуття ясності та організованості, а використані матеріали та якість збірки орієнтовані на рівень автомобілів вищого класу. Серед основних особливостей салону: п’ятимісна конфігурація з ефективним використанням внутрішнього простору, великі цифрові дисплеї та інтуїтивно зрозуміле керування функціями автомобіля завдяки фізичним кнопкам для ключових систем. У результаті модель повинна забезпечити комфорт як для щоденних поїздок містом, так і для триваліших подорожей.

Кілька варіантів електричних силових установок

Volkswagen ID. Cross буде доступний із кількома варіантами електричних силових установок, що дозволить покупцям обрати автомобіль відповідно до своїх потреб. Заплановані три рівні потужності:

85 кВт (116 к.с.);

99 кВт (135 к.с.);

155 кВт (211 к.с.).

Кросовер також запропонують із двома варіантами акумуляторів для 37 кВт-год й 52 кВт-год. Такий підхід дозволить моделі однаково добре підходити як для щоденного міського використання, так і для регулярних поїздок за межі міста.

Швидка зарядка та сучасні системи допомоги

Новий електрокросовер отримає сучасні системи допомоги водієві, що підвищать рівень безпеки та комфорту під час поїздок. Крім того, автомобіль підтримуватиме швидку зарядку постійним струмом. Потужність заряджання становитиме до 90 кВт, а для версії з більшим акумулятором – до 105 кВт. Це дозволить значно скоротити час поповнення заряду під час подорожей.

Також цікаво: Прибуток Volkswagen Group різко впав у 2025 році: компанія готує масштабну реструктуризацію

Доступний електрокросовер для масового ринку

Завдяки поєднанню компактних розмірів, сучасних технологій, просторого салону та привабливої стартової ціни, новий Volkswagen ID. Cross має стати одним із найдоступніших електричних кросоверів у лінійці Volkswagen. Модель покликана зробити електромобільність доступнішою для ширшої аудиторії та зайняти важливе місце у швидко зростаючому сегменті компактних електричних SUV.