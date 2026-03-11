Прибуток Volkswagen Group різко впав у 2025 році: компанія готує масштабну реструктуризацію

Такі фінансові результати змусили керівництво концерну готувати глибоку реструктуризацію бізнесу, включаючи масштабні заходи зі скорочення витрат, пише Auto24, цитуючи Carscoops. За офіційними фінансовими результатами, у 2025 році операційний прибуток Volkswagen склав 8,9 млрд євро (приблизно 10,3 млрд доларів).

Для порівняння, роком раніше цей показник становив понад 19 млрд євро, що означає падіння приблизно на 53%. Таке різке зниження стало несподіванкою навіть для ринку, оскільки результат виявився нижчим за прогнози аналітиків. Водночас виторг компанії майже не змінився. Загальний дохід склав 321,9 млрд євро, що лише трохи менше за 324,6 млрд євро у 2024 році.

Тарифи та конкуренція з Китаю посилили тиск

Серед головних причин падіння прибутковості компанія називає нові торгівельні тарифи, запроваджені урядом США. За словами керівництва, ці обмеження вже коштували концерну кілька мільярдів євро. Ще одним серйозним викликом став китайський ринок. Китай залишається найбільшим ринком Volkswagen, однак місцеві автовиробники швидко посилюють свої позиції, особливо в сегменті електромобілів. Попри складну ситуацію, компанія заявляє, що їй вдалося збільшити частку на європейському ринку електромобілів до 27%.

Проблеми виникли у Porsche

Додатковий тиск на фінансові результати групи створив бренд Porsche. Виробник спортивних автомобілів нещодавно переглянув свою стратегію електрифікації. Через нижчий, ніж очікувалося, попит на електромобілі компанія вирішила довше зберігати у виробництві двигуни внутрішнього згоряння.

Це стратегічне коригування спричинило додаткові витрати понад 3 млрд євро для Volkswagen Group. У результаті операційний прибуток Porsche у 2025 році впав майже повністю — на 98% до 90 млн євро. Операційна рентабельність бренду знизилася з 14,5% до лише 0,3%.

Маржа впала до мінімуму

Загальна операційна маржа Volkswagen Group за підсумками року знизилася до 2,8%, тоді як у 2024 році вона становила 5,9%. Фінансовий директор компанії Арно Антліц визнав, що 2025 рік став надзвичайно складним для концерну, і поточний рівень прибутковості не можна вважати прийнятним.

До 2030 року можуть скоротити до 50 тисяч працівників

Щоб повернути компанію до стабільнішої фінансової ситуації, керівництво планує масштабну програму економії. Серед головних кроків: реструктуризація операційної діяльності, скорочення витрат та оптимізація персоналу. Концерн уже погодився скоротити 35 000 робочих місць у Німеччині в рамках бренду Volkswagen. Додаткові скорочення можуть відбутися у компанії Porsche та програмному підрозділі Cariad. У сумі це може призвести до приблизно 50 000 скорочень до 2030 року.

Volkswagen прагне повернути прибутковість

Генеральний директор концерну Олівер Блум заявив, що довгострокова мета компанії — повернути операційну рентабельність до рівня 8–10%. Однак для цього концерну доведеться адаптуватися до нових умов глобального автомобільного ринку, де конкуренція стає дедалі жорсткішою, а витрати на розробку електромобілів та програмного забезпечення стрімко зростають.