Новий електричний Volkswagen ID. Unyx 08 показали зсередини: повна протилежність "європейцям"

Зовнішність моделі вперше показали ще наприкінці 2025 року, і тоді вона здивувала радикально новим дизайном, який майже не схожий на інші автомобілі бренду. Тепер виробник розкрив і інтер’єр, який демонструє зовсім інший підхід до оформлення салону, зазначає Auto24, посилаючись на Motor1.

Салон із трьома екранами та мінімумом кнопок

Інтер’єр нового електрокросовера ще раз підтверджує, що покупці в Китаї віддають перевагу великим дисплеям та цифровим функціям. У Volkswagen раніше пояснювали, що вподобання клієнтів у різних регіонах суттєво відрізняються. Якщо європейські водії більше цінують фізичні кнопки та елементи керування, довговічність і керованість, то у китайських покупців у пріоритеті цифрові кластери з інтегрованим штучним інтелектом, голосовим управлінням і постійним підключенням до мережі.

Саме тому центральна консоль нового електричного ID. Unyx 08 майже повністю позбавлена традиційних перемикачів. Замість них встановлено два 14,96-дюймові екрани з роздільною здатністю 2,4K, які відповідають за більшість функцій автомобіля. Окремо розміщена цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, яка виступає над панеллю приладів у стилі планшета.

Панорамний дах, аудіосистема та розумні функції

Попри домінування дисплеїв, деякі фізичні елементи управління все ж залишилися. Звичайні кнопки можна знайти на кермі та дверних панелях, що спрощує керування основними функціями під час руху. Серед інших особливостей салону:

панорамний скляний дах площею 1,74 м² з можливістю затемнення;

10 рівнів регулювання прозорості, доступних через голосове керування або сенсорний екран;

дві бездротові зарядні панелі для смартфонів;

великі складні столики для пасажирів заднього ряду;

аудіосистема з 20 динаміками;

шкіряні сидіння з 10-позиційним електрорегулюванням.

Спільна розробка з китайським технологічним партнером

Новий електричний SUV створено в рамках підприємства Volkswagen Anhui. У розробці моделі також брала участь китайська технологічна компанія Xpeng, яка відома своїми програмними рішеннями для електромобілів. Це означає, що новинка не є повністю самостійним проєктом Volkswagen — вона створена з урахуванням локальних технологій та потреб китайського ринку.

Водночас електрокросовер не варто плутати з іншою новинкою — Volkswagen ID. Era 9X, яку нещодавно представило інше спільне підприємство SAIC-Volkswagen. На відміну від ID. Unyx 08, та модель має бензиновий двигун-генератор для збільшення запасу ходу.

Запас ходу до 730 км

За розмірами Volkswagen ID. Unyx 08 є досить великим кросовером: довжина — 5000 мм при колісній базі в 3030 мм. При складених задніх сидіннях об’єм багажника може досягати 1845 літрів, що робить модель придатною для сімейних подорожей. Покупцям запропонують кілька версій силової установки з моно та повним приводом. Також будуть доступні два варіанти батареї на 82 та 95 кВт-год. Максимальний запас ходу заявлений на рівні до 730 км, хоча цей показник розрахований за китайським циклом CLTC, який традиційно вважається більш оптимістичним.

Volkswagen намагається повернути позиції на китайському ринку

Поява нових локалізованих моделей пов’язана зі складною ситуацією для німецького концерну в Китаї. За даними Volkswagen Group, продажі електромобілів компанії на цьому ринку у 2025 році впали на 44%. Щоб змінити ситуацію, концерн планує випустити понад 20 нових електромобілів та плагін-гібридів під різними брендами вже цього року. Саме тому Volkswagen дедалі частіше створює окремі моделі спеціально для Китаю, розроблені разом із місцевими партнерами.