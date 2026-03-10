Новый электрический Volkswagen ID Unyx 08 показали изнутри: полная противоположность "европейцам"

Внешность модели впервые показали еще в конце 2025 года, и тогда она удивила радикально новым дизайном, который почти не похож на другие автомобили бренда. Теперь производитель раскрыл и интерьер, который демонстрирует совсем другой подход к оформлению салона, отмечает Auto24, ссылаясь на Motor1.

Читайте также: Volkswagen раскрыл характеристики ID.Unyx 08

Салон с тремя экранами и минимумом кнопок

Интерьер нового электрокроссовера еще раз подтверждает, что покупатели в Китае отдают предпочтение большим дисплеям и цифровым функциям. В Volkswagen ранее объясняли, что предпочтения клиентов в разных регионах существенно отличаются. Если европейские водители больше ценят физические кнопки и элементы управления, долговечность и управляемость, то у китайских покупателей в приоритете цифровые кластеры с интегрированным искусственным интеллектом, голосовым управлением и постоянным подключением к сети.

Именно поэтому центральная консоль нового электрического ID. Unyx 08 почти полностью лишена традиционных переключателей. Вместо них установлены два 14,96-дюймовых экрана с разрешением 2,4K, которые отвечают за большинство функций автомобиля. Отдельно размещена цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, которая выступает над приборной панелью в стиле планшета.

Панорамная крыша, аудиосистема и умные функции

Несмотря на доминирование дисплеев, некоторые физические элементы управления все же остались. Обычные кнопки можно найти на руле и дверных панелях, что упрощает управление основными функциями во время движения. Среди других особенностей салона:

панорамная стеклянная крыша площадью 1,74 м² с возможностью затемнения;

10 уровней регулировки прозрачности, доступных через голосовое управление или сенсорный экран;

две беспроводные зарядные панели для смартфонов;

большие складные столики для пассажиров заднего ряда;

аудиосистема с 20 динамиками;

кожаные сиденья с 10-позиционной электрорегулировкой.

Совместная разработка с китайским технологическим партнером

Новый электрический SUV создан в рамках предприятия Volkswagen Anhui. В разработке модели также участвовала китайская технологическая компания Xpeng, которая известна своими программными решениями для электромобилей. Это означает, что новинка не является полностью самостоятельным проектом Volkswagen - она создана с учетом локальных технологий и потребностей китайского рынка.

В то же время электрокроссовер не стоит путать с другой новинкой - Volkswagen ID. Era 9X, которую недавно представило другое совместное предприятие SAIC-Volkswagen. В отличие от ID. Unyx 08, эта модель имеет бензиновый двигатель-генератор для увеличения запаса хода.

Запас хода до 730 км

По размерам Volkswagen ID. Unyx 08 является достаточно крупным кроссовером: длина - 5000 мм при колесной базе в 3030 мм. При сложенных задних сиденьях объем багажника может достигать 1845 литров, что делает модель пригодной для семейных путешествий. Покупателям предложат несколько версий силовой установки с моно и полным приводом. Также будут доступны два варианта батареи на 82 и 95 кВт-ч. Максимальный запас хода заявлен на уровне до 730 км, хотя этот показатель рассчитан по китайскому циклу CLTC, который традиционно считается более оптимистичным.

Также интересно: В Украине может появиться официальный дистрибьютор BYD

Volkswagen пытается вернуть позиции на китайском рынке

Появление новых локализованных моделей связано со сложной ситуацией для немецкого концерна в Китае. По данным Volkswagen Group, продажи электромобилей компании на этом рынке в 2025 году упали на 44%. Чтобы изменить ситуацию, концерн планирует выпустить более 20 новых электромобилей и плагин-гибридов под разными брендами уже в этом году. Именно поэтому Volkswagen все чаще создает отдельные модели специально для Китая, разработанные вместе с местными партнерами.