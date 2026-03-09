В Украине может появиться официальный дистрибьютор BYD

Украинская автомобильная компания BBCars LLC подписала эксклюзивное стратегическое соглашение о сотрудничестве с Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. - одним из партнеров глобальной экосистемы BYD.

Как сообщает пресс-служба BBCars, договоренность предусматривает долгосрочное сотрудничество по импорту, продаже и сервисному обслуживанию автомобилей BYD на территории Украины.

BYD может получить официального дистрибьютора в Украине

В рамках подписанного соглашения BBCars получает эксклюзивные права на развитие рынка автомобилей BYD в Украине. Компания будет отвечать за создание дилерской сети, организацию продаж, а также формирование системы послепродажного обслуживания.

Фактически речь идет о запуске полноценной официальной дистрибуции бренда. Это означает не только импорт автомобилей, но и формирование авторизованной сервисной инфраструктуры по стандартам производителя.

По словам представителей BBCars, цель партнерства - обеспечить украинских клиентов доступом к новым моделям бренда с официальной гарантией и качественным сервисом.

Китайский партнер будет отвечать за техническую поддержку

С китайской стороны партнером выступает Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. Компания является одним из крупных автомобильных дистрибьюторов в Китае и работает с международными программами экспорта автомобилей.

Huapeng обеспечит техническую поддержку развития рынка в Украине. Речь идет о доступе к технической документации, каталогам запасных частей, обучение специалистов и помощь в создании сети авторизованных сервисных центров.

Это важный элемент для полноценного запуска бренда, ведь без сервисной инфраструктуры развитие новой марки на рынке практически невозможно.

BYD активно расширяет глобальное присутствие

BYD сегодня является одним из крупнейших производителей электромобилей в мире и одним из ключевых игроков глобальной электромобильной индустрии. Компания активно инвестирует в развитие международных рынков, в частности в Европе.

Украина может стать еще одним направлением расширения бренда. Спрос на электромобили в стране стабильно растет, а китайские производители все активнее занимают нишу доступных электрических моделей.

Создание официальной дилерской сети также открывает возможности для сотрудничества с региональными автомобильными компаниями и развития современной сервисной инфраструктуры.

Фактически речь идет о формировании в Украине полноценной экосистемы продажи и обслуживания электромобилей нового поколения.

Чем известна компания BB Cars

BB Cars поставляет в Украину различные типы техники, оборудования, коммерческих и легковых автомобилей, автобусов и тому подобное.

Сейчас компания официально представляет в Украине производителей грузовых автомобилей SINOTRUK и FAW, автобусов SUNLONG, легковых автомобилей BAIC, FAW, BAW, строительной техники ACE, CHANGLIN и тому подобное.