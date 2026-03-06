BYD представила новую батарею, которая заряжается почти так же быстро, как происходит заправка бензином

По словам производителя, новая технология позволяет зарядить электромобиль от 10% до 70% всего за 5 минут, что уже приближается ко времени, необходимого для заправки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, отмечает Auto24. Еще более впечатляет то, что от 10% до 97% батарея заряжается примерно за 9 минут. В компании назвали это “новым мировым рекордом скорости зарядки серийных электромобилей”.

Также по теме: BYD строит зарядки на 1500 киловатт: электромобиль "заправляется" за 5 минут

Blade Battery второго поколения

Новая батарея является развитием технологии Blade Battery, которую BYD активно использует в своих электромобилях. Второе поколение аккумулятора разработано с учетом главной проблемы электрокаров - длительного времени зарядки. Благодаря новой архитектуре и модернизированной системе управления энергией батарея способна обеспечить такие показатели скорости.

Сверхмощная зарядная инфраструктура

Ключевую роль в новой системе играют специальные сверхбыстрые зарядные станции. Они имеют мощность до 1500 кВт, что более чем на 1000 кВт превышает мощность традиционных быстрых зарядок, которые используются сегодня. Именно такая инфраструктура позволяет реализовать чрезвычайно короткое время зарядки батареи. BYD уже активно работает над развертыванием новой сети. До конца года компания планирует установить примерно 20 000 таких зарядных станций по всему Китаю, причем более 4 200 уже введено в эксплуатацию.

Быстрая зарядка даже в мороз

Еще одна важная особенность новой батареи - стабильная работа при очень низких температурах. По данным компании, даже при –30 °C автомобиль сможет зарядиться от 20% до 97% примерно за 12 минут. Это решает одну из главных проблем электромобилей в холодном климате, где эффективность батарей традиционно падает.

Запас хода более 1000 км

Хотя детальные технические характеристики пока не раскрываются, BYD намекнула, что новая батарея может обеспечить запас хода до примерно 1036 км на одном заряде. Если эти показатели подтвердятся в серийных моделях, это станет одним из лучших результатов среди современных электромобилей.

Улучшенная долговечность батареи

Кроме скорости зарядки, новая батарея получила улучшенную стабильность емкости со временем. Производитель заявляет, что второе поколение Blade Battery лучше сохраняет свои характеристики в течение лет эксплуатации. Гарантированные показатели сохранения емкости выглядят так:

87,5% после 2 лет или 50 000 км пробега;

77,5% после 6 лет или 150 000 км;

72,5% после 8 лет эксплуатации.

По словам компании, это примерно на 2,5% лучше на каждом этапе, чем у батареи первого поколения.

Также интересно: BYD представил электрический флагман Datang с запасом хода 950 километров

Станет ли зарядка электромобилей такой же быстрой, как заправка

Если технология, представленная BYD, действительно будет масштабирована в серийных моделях, она может существенно изменить рынок электромобилей. Возможность пополнять заряд за несколько минут способна устранить один из главных барьеров для покупателей электрокаров - длительное время ожидания на зарядной станции. Таким образом, новая технология Blade Battery второго поколения может приблизить электромобили к уровню удобства традиционных автомобилей с бензиновыми двигателями.