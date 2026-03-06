BYD представил электрический флагман Datang с запасом хода 950 километров

Как сообщают китайские медиа, BYD представил новый флагманский кроссовер Datang, который станет самой большой и самой дорогой моделью в линейке Dynasty. Официальный запуск новинки ожидается в первой половине 2026 года, пишет CNEVPOST.

Кстати французы с испанцами разрабатывают литий-металлические батареи для электромобилей

Электрокроссовер с рекордным запасом хода

Главная особенность Datang - очень большой запас хода. В полностью электрической версии автомобиль может проехать до 950 км на одном заряде.

По словам производителя, это один из самых больших показателей среди крупных электрических SUV в мире.

Модель получила второе поколение фирменной батареи Blade Battery, которая известна высокой энергетической плотностью и повышенной безопасностью.

5 минут зарядки - и можно ехать

Datang построен на 1000-вольтовой электрической архитектуре, которая поддерживает мегаваттную быструю зарядку. По данным BYD, пяти минут подключения к зарядной станции достаточно, чтобы получить запас энергии для ежедневных поездок.

Это решение должно стать ответом на главную проблему электромобилей - длительное время зарядки.

Мощность и динамика

Полноприводная версия электрического флагмана ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Габариты Datang также соответствуют статусу флагмана:

длина более 5,2 метра

колесная база 3130 мм

7-местный салон с конфигурацией 2+2+3

Второй ряд получил отдельные кресла zero-gravity, а аудиосистема имеет 27 динамиков.

Сердцем мультимедийной системы стал 3-нанометровый автомобильный процессор, отвечающий за работу цифрового кокпита.

Лидар и “Божий глаз”

Datang оснащен системой помощи водителю God's Eye.

На крыше установлен LiDAR, который обеспечивает работу функций ассистированного управления как на трассах, так и в городе.

Подвеска также соответствует премиальному статусу модели. Кроссовер получил пневматическую систему DiSus-A с двухкамерными амортизаторами, а также управление задними колесами.

Также интересно BYD строит зарядки на 1500 киловатт

BYD идет в премиум

Новый Datang станет флагманом семейства Tang в линейке Dynasty.

Ожидается, что его цена превысит 400 тысяч юаней (примерно $58 тысяч). Это означает, что BYD активно расширяется в премиальный сегмент электромобилей.

Для сравнения, нынешние модели Tang продаются в Китае по ценам от 179 800 до 289 800 юаней.

В 2025 году семейство Tang продали тиражом 154 908 автомобилей, что почти соответствует результату 2024 года.

С появлением Datang BYD рассчитывает усилить позиции на рынке больших электрических SUV, где уже активно конкурируют Tesla, Li Auto, Nio и другие китайские бренды.