BYD представил электрический флагман Datang с запасом хода 950 километров

ФОТО: BYD|
Новый BYD Datang получил батарею Blade, 1000-вольтовую архитектуру
Как сообщают китайские медиа, BYD представил новый флагманский кроссовер Datang, который станет самой большой и самой дорогой моделью в линейке Dynasty. Официальный запуск новинки ожидается в первой половине 2026 года, пишет CNEVPOST.
Электрокроссовер с рекордным запасом хода
Главная особенность Datang - очень большой запас хода. В полностью электрической версии автомобиль может проехать до 950 км на одном заряде.
По словам производителя, это один из самых больших показателей среди крупных электрических SUV в мире.
Модель получила второе поколение фирменной батареи Blade Battery, которая известна высокой энергетической плотностью и повышенной безопасностью.
5 минут зарядки - и можно ехать
Datang построен на 1000-вольтовой электрической архитектуре, которая поддерживает мегаваттную быструю зарядку. По данным BYD, пяти минут подключения к зарядной станции достаточно, чтобы получить запас энергии для ежедневных поездок.
Это решение должно стать ответом на главную проблему электромобилей - длительное время зарядки.
Мощность и динамика
Полноприводная версия электрического флагмана ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.
Габариты Datang также соответствуют статусу флагмана:
длина более 5,2 метра
колесная база 3130 мм
7-местный салон с конфигурацией 2+2+3
Второй ряд получил отдельные кресла zero-gravity, а аудиосистема имеет 27 динамиков.
Сердцем мультимедийной системы стал 3-нанометровый автомобильный процессор, отвечающий за работу цифрового кокпита.
Лидар и “Божий глаз”
Datang оснащен системой помощи водителю God's Eye.
На крыше установлен LiDAR, который обеспечивает работу функций ассистированного управления как на трассах, так и в городе.
Подвеска также соответствует премиальному статусу модели. Кроссовер получил пневматическую систему DiSus-A с двухкамерными амортизаторами, а также управление задними колесами.
BYD идет в премиум
Новый Datang станет флагманом семейства Tang в линейке Dynasty.
Ожидается, что его цена превысит 400 тысяч юаней (примерно $58 тысяч). Это означает, что BYD активно расширяется в премиальный сегмент электромобилей.
Для сравнения, нынешние модели Tang продаются в Китае по ценам от 179 800 до 289 800 юаней.
В 2025 году семейство Tang продали тиражом 154 908 автомобилей, что почти соответствует результату 2024 года.
С появлением Datang BYD рассчитывает усилить позиции на рынке больших электрических SUV, где уже активно конкурируют Tesla, Li Auto, Nio и другие китайские бренды.