Французы с испанцами разрабатывают литий-металлические батареи для электромобилей нового поколения

Компания Ampere, электромобильное и софтверное подразделение Renault Group, подписала соглашение о совместной разработке (JDA) с Basquevolt. Цель - ускорить вывод на рынок литий-металлических батарей и довести их до уровня Pre-A Sample прототипов для электромобилей.

Речь идет не просто о лабораторных образцах, а о батареях, которые должны соответствовать требованиям реальных автомобильных платформ.

Также интересно сколько живет батарея электромобиля

Почему литий-металл - это прорыв

Технология Basquevolt базируется на полимерном электролите и металлическом литиевом аноде. По сравнению с классическими литий-ионными батареями с жидким электролитом это дает существенный прирост плотности энергии.

Проще говоря - больше киловатт-часов в меньшем и легком пакете.

Дополнительные преимущества - лучшая термостабильность и потенциально быстрая зарядка. Для электромобилей это означает или больший запас хода, или компактный аккумулятор при тех же характеристиках.

Фокус - не только на технологии, но и на масштабировании

После более чем года сотрудничества Basquevolt уже демонстрирует высокую плотность энергии и одновременное снижение стоимости батарейного пакета.

Благодаря полимерному электролиту производственный процесс упрощается. По оценкам компании, это может означать примерно на 30% меньшие капитальные инвестиции на каждый гигаватт-час мощности гигафабрики и на 30% меньше энергии на производство каждой кВт-ч.

Для отрасли это критично: стоимость батареи остается главным фактором цены электромобиля.

Стратегия Ampere: ставка на следующее поколение EV

Для Ampere эта сделка - часть стратегии ускорения перехода к новому поколению электромобилей. Компания планирует валидировать батареи в реальных автомобильных условиях, а не только в лаборатории.

Фактически речь идет о попытке сократить цикл между фундаментальной наукой и массовым производством.

Также интересно как не убить батарею электромобиля

Что это означает для рынка

Если литий-металлическая технология выйдет на коммерческий уровень, это может означать:

больший запас хода без увеличения веса авто;

более быструю зарядку;

снижение себестоимости батарей;

меньший углеродный след производства.

В контексте европейской электромобильной стратегии это также способ уменьшить технологическую зависимость от азиатских поставщиков батарей.

Для Украины подобные разработки важны опосредованно - именно от удешевления батарей зависит доступность электромобилей на массовом рынке в ближайшие 5–7 лет.