Французы с испанцами разрабатывают литий-металлические батареи для электромобилей нового поколения

Литий-металл вместо литий-иона: Ampere готовит прорыв в батареях EV
Компания Ampere, электромобильное и софтверное подразделение Renault Group, подписала соглашение о совместной разработке (JDA) с Basquevolt. Цель - ускорить вывод на рынок литий-металлических батарей и довести их до уровня Pre-A Sample прототипов для электромобилей.
Речь идет не просто о лабораторных образцах, а о батареях, которые должны соответствовать требованиям реальных автомобильных платформ.
Почему литий-металл - это прорыв
Технология Basquevolt базируется на полимерном электролите и металлическом литиевом аноде. По сравнению с классическими литий-ионными батареями с жидким электролитом это дает существенный прирост плотности энергии.
Проще говоря - больше киловатт-часов в меньшем и легком пакете.
Дополнительные преимущества - лучшая термостабильность и потенциально быстрая зарядка. Для электромобилей это означает или больший запас хода, или компактный аккумулятор при тех же характеристиках.
Фокус - не только на технологии, но и на масштабировании
После более чем года сотрудничества Basquevolt уже демонстрирует высокую плотность энергии и одновременное снижение стоимости батарейного пакета.
Благодаря полимерному электролиту производственный процесс упрощается. По оценкам компании, это может означать примерно на 30% меньшие капитальные инвестиции на каждый гигаватт-час мощности гигафабрики и на 30% меньше энергии на производство каждой кВт-ч.
Для отрасли это критично: стоимость батареи остается главным фактором цены электромобиля.
Стратегия Ampere: ставка на следующее поколение EV
Для Ampere эта сделка - часть стратегии ускорения перехода к новому поколению электромобилей. Компания планирует валидировать батареи в реальных автомобильных условиях, а не только в лаборатории.
Фактически речь идет о попытке сократить цикл между фундаментальной наукой и массовым производством.
Что это означает для рынка
Если литий-металлическая технология выйдет на коммерческий уровень, это может означать:
- больший запас хода без увеличения веса авто;
- более быструю зарядку;
- снижение себестоимости батарей;
- меньший углеродный след производства.
В контексте европейской электромобильной стратегии это также способ уменьшить технологическую зависимость от азиатских поставщиков батарей.
Для Украины подобные разработки важны опосредованно - именно от удешевления батарей зависит доступность электромобилей на массовом рынке в ближайшие 5–7 лет.