Французи з іспанцями розробляють літій-металеві батареї для електромобілів нового покоління

Компанія Ampere, електромобільний та софтверний підрозділ Renault Group, підписала угоду про спільну розробку (JDA) з Basquevolt. Мета — прискорити виведення на ринок літій-металевих батарей і довести їх до рівня Pre-A Sample прототипів для електромобілів.

Йдеться не просто про лабораторні зразки, а про батареї, які мають відповідати вимогам реальних автомобільних платформ.

Чому літій-метал — це прорив

Технологія Basquevolt базується на полімерному електроліті та металевому літієвому аноді. У порівнянні з класичними літій-іонними батареями з рідким електролітом це дає суттєвий приріст щільності енергії.

Простіше кажучи — більше кіловат-годин у меншому та легшому пакеті.

Додаткові переваги — краща термостабільність і потенційно швидше заряджання. Для електромобілів це означає або більший запас ходу, або компактніший акумулятор при тих самих характеристиках.

Фокус — не лише на технології, а й на масштабуванні

Після більш ніж року співпраці Basquevolt уже демонструє високу щільність енергії та одночасне зниження вартості батарейного пакета.

Завдяки полімерному електроліту виробничий процес спрощується. За оцінками компанії, це може означати приблизно на 30% менші капітальні інвестиції на кожен гігават-годину потужності гігафабрики та на 30% менше енергії на виробництво кожної кВт·год.

Для галузі це критично: вартість батареї залишається головним чинником ціни електромобіля.

Стратегія Ampere: ставка на наступне покоління EV

Для Ampere ця угода — частина стратегії прискорення переходу до нового покоління електромобілів. Компанія планує валідувати батареї в реальних автомобільних умовах, а не лише в лабораторії.

Фактично йдеться про спробу скоротити цикл між фундаментальною наукою і масовим виробництвом.

Що це означає для ринку

Якщо літій-металева технологія вийде на комерційний рівень, це може означати:

більший запас ходу без збільшення ваги авто;

швидше заряджання;

зниження собівартості батарей;

менший вуглецевий слід виробництва.

У контексті європейської електромобільної стратегії це також спосіб зменшити технологічну залежність від азійських постачальників батарей.

Для України подібні розробки важливі опосередковано — саме від здешевлення батарей залежить доступність електромобілів на масовому ринку у найближчі 5–7 років.