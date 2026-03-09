В Україні може з’явитися офіційний дистриб’ютор BYD

Українська автомобільна компанія BBCars LLC підписала ексклюзивну стратегічну угоду про співпрацю з Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. — одним із партнерів глобальної екосистеми BYD.

Як повідомляє пресслужба BBCars, домовленість передбачає довгострокову співпрацю щодо імпорту, продажу та сервісного обслуговування автомобілів BYD на території України.

BYD може отримати офіційного дистриб’ютора в Україні

У межах підписаної угоди BBCars отримує ексклюзивні права на розвиток ринку автомобілів BYD в Україні. Компанія відповідатиме за створення дилерської мережі, організацію продажів, а також формування системи післяпродажного обслуговування.

Фактично мова йде про запуск повноцінної офіційної дистрибуції бренду. Це означає не лише імпорт автомобілів, а й формування авторизованої сервісної інфраструктури за стандартами виробника.

За словами представників BBCars, мета партнерства — забезпечити українських клієнтів доступом до нових моделей бренду з офіційною гарантією та якісним сервісом.

Китайський партнер відповідатиме за технічну підтримку

З китайської сторони партнером виступає Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. Компанія є одним із великих автомобільних дистриб’юторів у Китаї та працює з міжнародними програмами експорту автомобілів.

Huapeng забезпечить технічну підтримку розвитку ринку в Україні. Йдеться про доступ до технічної документації, каталогів запасних частин, навчання спеціалістів та допомогу у створенні мережі авторизованих сервісних центрів.

Це важливий елемент для повноцінного запуску бренду, адже без сервісної інфраструктури розвиток нової марки на ринку практично неможливий.

BYD активно розширює глобальну присутність

BYD сьогодні є одним із найбільших виробників електромобілів у світі та одним із ключових гравців глобальної електромобільної індустрії. Компанія активно інвестує у розвиток міжнародних ринків, зокрема у Європі.

Україна може стати ще одним напрямком розширення бренду. Попит на електромобілі у країні стабільно зростає, а китайські виробники дедалі активніше займають нішу доступних електричних моделей.

Створення офіційної дилерської мережі також відкриває можливості для співпраці з регіональними автомобільними компаніями та розвитку сучасної сервісної інфраструктури.

Фактично мова йде про формування в Україні повноцінної екосистеми продажу та обслуговування електромобілів нового покоління.

Чим відома компанія BB Cars

BB Cars постачає в Україну різноманітні типи техніки, обладнання, комерційних та легкових автомобілів, автобусів тощо.

Наразі компанія офіційно представляє в Україні виробників вантажних автомобілів SINOTRUK та FAW, автобусів SUNLONG, легкових автомобілів BAIC, FAW, BAW, будівельної техніки ACE, CHANGLIN тощо.