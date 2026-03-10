Новий електричний хетчбек Volkswagen ID. Polo помітили майже без камуфляжу: шпигунські фото

Два тестові хетчбеки помітили на зарядній станції у засніжених регіонах Північної Європи, повідомляє Carscoops. На відміну від попередніх тестів, де автомобіль ховали під яскравим маскуванням, цього разу кузов залишили майже відкритим, зазначає Auto24.

Дизайн кузова та цікаві колісні диски

Зовні прототипи виглядають дуже близькими до серійної версії. Один із тестових автомобілів отримав 19-дюймові п’ятиспицеві легкосплавні диски, які вже використовувалися на попередніх прототипах. Інший хетчбек оснащений альтернативним дизайном коліс, що може свідчити про підготовку кількох варіантів комплектації.

Довжина кузова нового електромобіля становить 4053 мм, що відповідає формату компактного міського хетчбека. Очікується, що модель стане одним із найбільш доступних електрокарів у лінійці бренду. Окремо варто відзначити майбутню спортивну версію — Volkswagen ID. Polo GTI. Вона повинна отримати змінений обвіс, ширші бампери, унікальні колісні диски та великий спойлер на даху.

Інтер’єр вже показали офіційно

Цього разу фотошпигунам не довелося полювати за знімками салону. Компанія Volkswagen вже продемонструвала інтер’єр прототипу на одному з автомобільних дизайнерських фестивалів. Салон виконаний у мінімалістичному стилі. Перед водієм розташована 10,25-дюймова цифрова панель приладів із графікою в ретро-стилі, а по центру встановлено 12,9-дюймовий дисплей мультимедійної системи.

Цікаво, що виробник вирішив частково відмовитися від моди на повністю сенсорне управління. Під екраном розміщений ряд фізичних перемикачів, а на центральній консолі повернулася класична ручка регулювання гучності. Також на кермі встановлені звичайні кнопки з чітким тактильним відгуком. Оздоблення салону виконано з використанням сучасних перероблених матеріалів, які покривають значну частину передньої панелі та дверних карт, створюючи більш преміальний вигляд без надлишку глянцевого пластику.

Потужність

Очікується, що електричний хетчбек пропонуватиметься з кількома варіантами силових установок. Базова автівка матиме потужність приблизно у 114 к.с., 133 к.с. та 208 к.с. залежно від виконання. Водночас найпотужнішою стане версія Volkswagen ID. Polo GTI, яка, за попередніми даними, розвиватиме 223 кінські сили, перетворюючи компактний електромобіль на справжній “гарячий” хетчбек.

На старті продажів модель повинна отримати акумулятор ємністю 52 кВт-год. Пізніше в гамі може з’явитися більш доступна версія з батареєю 37 кВт-год, яка буде орієнтована на базові комплектації. Таким чином, Volkswagen ID. Polo має стати важливою моделлю для бренду в сегменті компактних електромобілів, поєднуючи доступність, сучасні технології та навіть спортивні модифікації.