Volkswagen вперше показав новий Volkswagen Golf дев’ятого покоління

Перший силует новинки показали 4 березня 2026 року під час засідання робочої ради компанії у Вольфсбурзі, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Зображення підтвердило попередні чутки: новий Golf буде електромобілем і, ймовірно, отримає назву ID.Golf, поєднавши традиційне ім’я моделі з електричною лінійкою ID. Очікується, що саме ця модель стане одним із ключових електрокарів бренду наприкінці десятиліття.

Еволюція культового хетчбека

Попри електричну трансформацію, дизайн нового Golf залишиться впізнаваним. Перший тизер демонструє знайомий силует із характерними пропорціями компактного хетчбека. Передня частина автомобіля виглядає більш квадратною та відсилає до класичних моделей, таких як Volkswagen Golf III та навіть спортивного купе Volkswagen Corrado з 1990-х років. У профілі помітні масивні крила, що нагадують Volkswagen Golf VII, а характерна задня стійка кузова залишиться ключовим елементом дизайну.

Задня частина, за попередніми даними, поєднає риси різних поколінь — від Volkswagen Golf II до сучасного Volkswagen Golf VIII. Дах завершуватиме великий спойлер, який покращить аеродинаміку. Загалом новий електричний Golf виглядатиме більш традиційно, ніж Volkswagen ID.3, який фактично виконує роль електричного хетчбека бренду сьогодні.

Бензиновий Golf нікуди не зникне

Цікаво, що поточний Golf восьмого покоління ще певний час залишатиметься на ринку. Модель з двигунами внутрішнього згоряння продаватиметься паралельно з електричною версією як доступніша альтернатива. У салоні новинки очікується повернення фізичних кнопок керування, що стало реакцією на критику надмірної цифровізації у попередніх моделях.

Водночас автомобіль отримає нову цифрову панель із ретро-графікою та екологічні матеріали оздоблення. Крім того, завдяки новій платформі автомобіль може стати просторішим і практичнішим, ніж попередні покоління.

Нова платформа SSP і 800-вольтова архітектура

Дев’ятий Golf стане одним із перших автомобілів бренду на новій платформі SSP (Scalable Systems Platform). Вона поєднуватиме зональну електронну архітектуру з програмним забезпеченням, розробленим разом із американським стартапом Rivian.

Серед ключових технічних особливостей: 800-вольтова електрична система та нова батарейна технологія cell-to-pack. Також очікується поява спортивних версій GTI та R. На тій самій платформі планують створити й інші електромобілі концерну, зокрема:

Volkswagen ID.Roc

Volkswagen ID.Tiguan

Volkswagen ID.Touareg

наступне покоління Skoda Octavia.

Коли з’явиться новий Golf

Офіційна дата запуску нового електричного Golf поки не підтверджена. За різними даними, дебют може відбутися у 2028 або 2029 році, хоча деякі повідомлення раніше говорили про можливе зміщення до 2030 року.

Водночас уже відомо про важливу зміну у виробництві. Починаючи з 2027 року складання бензинового Volkswagen Golf VIII перенесуть до Пуебли в Мексиці. Це дозволить звільнити головний завод Volkswagen у Вольфсбурзі для випуску електричного ID.Golf. Для цього підприємство проходить масштабну модернізацію, щоб підготуватися до нових виробничих процесів і електромобільної ери.

Новий етап в історії Golf

За понад 50 років існування Volkswagen Golf став одним із найуспішніших автомобілів у світі. Перехід моделі на електротягу стане одним із найважливіших кроків у розвитку бренду. Якщо все піде за планом, дев’яте покоління Golf має продовжити історію успіху моделі вже у повністю електричній епосі.