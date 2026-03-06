Volkswagen впервые показал новый Volkswagen Golf девятого поколения

Первый силуэт новинки показали 4 марта 2026 года во время заседания рабочего совета компании в Вольфсбурге, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Изображение подтвердило предыдущие слухи: новый Golf будет электромобилем и, вероятно, получит название ID.Golf, соединив традиционное имя модели с электрической линейкой ID. Ожидается, что именно эта модель станет одним из ключевых электрокаров бренда в конце десятилетия.

Эволюция культового хэтчбека

Несмотря на электрическую трансформацию, дизайн нового Golf останется узнаваемым. Первый тизер демонстрирует знакомый силуэт с характерными пропорциями компактного хэтчбека. Передняя часть автомобиля выглядит более квадратной и отсылает к классическим моделям, таким как Volkswagen Golf III и даже спортивному купе Volkswagen Corrado из 1990-х годов. В профиле заметны массивные крылья, напоминающие Volkswagen Golf VII, а характерная задняя стойка кузова останется ключевым элементом дизайна.

Задняя часть, по предварительным данным, объединит черты разных поколений - от Volkswagen Golf II до современного Volkswagen Golf VIII. Крышу будет завершать большой спойлер, который улучшит аэродинамику. В целом новый электрический Golf будет выглядеть более традиционно, чем Volkswagen ID.3, который фактически выполняет роль электрического хэтчбека бренда сегодня.

Бензиновый Golf никуда не исчезнет

Интересно, что текущий Golf восьмого поколения еще некоторое время будет оставаться на рынке. Модель с двигателями внутреннего сгорания будет продаваться параллельно с электрической версией как более доступная альтернатива. В салоне новинки ожидается возвращение физических кнопок управления, что стало реакцией на критику чрезмерной цифровизации в предыдущих моделях. В то же время автомобиль получит новую цифровую панель с ретро-графикой и экологичные материалы отделки. Кроме того, благодаря новой платформе автомобиль может стать более просторным и практичным, чем предыдущие поколения.

Новая платформа SSP и 800-вольтовая архитектура

Девятый Golf станет одним из первых автомобилей бренда на новой платформе SSP (Scalable Systems Platform). Она будет сочетать зональную электронную архитектуру с программным обеспечением, разработанным совместно с американским стартапом Rivian. Среди ключевых технических особенностей: 800-вольтовая электрическая система и новая батарейная технология cell-to-pack. Также ожидается появление спортивных версий GTI и R. На той же платформе планируют создать и другие электромобили концерна, в частности:

Volkswagen ID.Roc

Volkswagen ID.Tiguan

Volkswagen ID.Touareg

следующее поколение Skoda Octavia.

Когда появится новый Golf

Официальная дата запуска нового электрического Golf пока не подтверждена. По разным данным, дебют может состояться в 2028 или 2029 году, хотя некоторые сообщения ранее говорили о возможном смещении до 2030 года. В то же время уже известно о важном изменении в производстве. Начиная с 2027 года сборку бензинового Volkswagen Golf VIII перенесут в Пуэблу в Мексике. Это позволит освободить главный завод Volkswagen в Вольфсбурге для выпуска электрического ID.Golf. Для этого предприятие проходит масштабную модернизацию, чтобы подготовиться к новым производственным процессам и электромобильной эре.

Новый этап в истории Golf

За более чем 50 лет существования Volkswagen Golf стал одним из самых успешных автомобилей в мире. Переход модели на электротягу станет одним из важнейших шагов в развитии бренда. Если все пойдет по плану, девятое поколение Golf должно продолжить историю успеха модели уже в полностью электрической эпохе.