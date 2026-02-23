Volkswagen готовит Tiguan R: ответ Toyota RAV4 GR Sport

Речь идет именно о европейской версии Tiguan нового поколения, а не о варианте для США. Все потому, что американский Tiguan имеет большие габариты и является прямым аналогом европейского Tayron без третьего ряда сидений, отмечает Auto24. С первого взгляда прототип напоминает Tiguan R-Line. Но стоит присмотреться - и разница становится очевидной.

Самая заметная деталь на шпионских фото Carscoops - четыре настоящих патрубка выхлопной системы, которые не спрятаны под бампером. Для моделей Volkswagen с буквой R это уже почти фирменный знак. Передний бампер получил измененные воздухозаборники с другой графикой, а под ними видно большое отверстие для лучшего охлаждения. Также тестовый автомобиль имеет увеличенные передние тормозные суппорты и вентилируемые диски, что намекает на серьезную тормозную систему. Ожидается и спортивная подвеска, жесткие настройки руля и характерные R-акценты в салоне.

Мощность на уровне Golf R

Пока официальных характеристик нет, но вероятно Tiguan R получит 2,0-литровый турбобензиновый двигатель серии EA888 без гибридной установки. Для понимания: актуальный Volkswagen Golf R развивает около 330 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Если кроссовер получит аналогичный агрегат, это будет самый мощный Tiguan в истории.

Нынешний Tiguan R-Line 2.0 TSI в Европе имеет 265 л.с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,9 секунды. Плагин-гибридная версия eHybrid выдает 272 л.с., но из-за большей массы разгоняется медленнее - около 7,2 секунды до 100 км/ч. Полноценный Tiguan R без гибридной утановки может быть быстрее обеих этих версий.

Конкурент Toyota RAV4 GR Sport

Новый Tiguan R логично выглядит как ответ на спортивные кроссоверы Toyota, в частности Toyota RAV4 GR Sport. Последний в плагин-гибридной версии развивает около 324 лошадиных сил. Разница в подходе очевидна: Toyota делает ставку на гибридную эффективность и мощность, тогда как Volkswagen, похоже, останется верным классическому турбобензиновому формату без электрификации.

Появится ли в США и сколько может стоить

Европейский Tiguan технически отличается от американской версии, поэтому появление именно такого Tiguan R за океаном выглядит маловероятным. Относительно цены, спортивный кроссовер от Volkswagen может стоить более 50 000 долларов. Для бренда это не что-то экзотическое: тот же Golf R в США уже оценивается примерно в 49 500 долларов. Готовы ли покупатели платить такие деньги за компактный “заряженный” SUV - покажет рынок. Но если Tiguan R действительно получит около 330 лошадиных сил и полный привод 4Motion, он может стать одним из самых интересных спортивных кроссоверов в своем классе.