Volkswagen готовит Tiguan R: ответ Toyota RAV4 GR Sport

Компания Volkswagen тестирует новый "горячий" кроссовер, который может стать прямым конкурентом спортивных версий Toyota. Фотографы запечатлели прототип, очень похожий на полноценный Volkswagen Tiguan R.
Volkswagen Tiguan R готовят к премьере: 330 л.с. и конкурент Toyota RAV4 GR Sport

Прототип Volkswagen Tiguan R

Речь идет именно о европейской версии Tiguan нового поколения, а не о варианте для США. Все потому, что американский Tiguan имеет большие габариты и является прямым аналогом европейского Tayron без третьего ряда сидений, отмечает Auto24. С первого взгляда прототип напоминает Tiguan R-Line. Но стоит присмотреться - и разница становится очевидной.

Самая заметная деталь на шпионских фото Carscoops - четыре настоящих патрубка выхлопной системы, которые не спрятаны под бампером. Для моделей Volkswagen с буквой R это уже почти фирменный знак. Передний бампер получил измененные воздухозаборники с другой графикой, а под ними видно большое отверстие для лучшего охлаждения. Также тестовый автомобиль имеет увеличенные передние тормозные суппорты и вентилируемые диски, что намекает на серьезную тормозную систему. Ожидается и спортивная подвеска, жесткие настройки руля и характерные R-акценты в салоне.

Мощность на уровне Golf R

Пока официальных характеристик нет, но вероятно Tiguan R получит 2,0-литровый турбобензиновый двигатель серии EA888 без гибридной установки. Для понимания: актуальный Volkswagen Golf R развивает около 330 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Если кроссовер получит аналогичный агрегат, это будет самый мощный Tiguan в истории.

Нынешний Tiguan R-Line 2.0 TSI в Европе имеет 265 л.с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,9 секунды. Плагин-гибридная версия eHybrid выдает 272 л.с., но из-за большей массы разгоняется медленнее - около 7,2 секунды до 100 км/ч. Полноценный Tiguan R без гибридной утановки может быть быстрее обеих этих версий.

Конкурент Toyota RAV4 GR Sport

Новый Tiguan R логично выглядит как ответ на спортивные кроссоверы Toyota, в частности Toyota RAV4 GR Sport. Последний в плагин-гибридной версии развивает около 324 лошадиных сил. Разница в подходе очевидна: Toyota делает ставку на гибридную эффективность и мощность, тогда как Volkswagen, похоже, останется верным классическому турбобензиновому формату без электрификации.

Появится ли в США и сколько может стоить

Европейский Tiguan технически отличается от американской версии, поэтому появление именно такого Tiguan R за океаном выглядит маловероятным. Относительно цены, спортивный кроссовер от Volkswagen может стоить более 50 000 долларов. Для бренда это не что-то экзотическое: тот же Golf R в США уже оценивается примерно в 49 500 долларов. Готовы ли покупатели платить такие деньги за компактный “заряженный” SUV - покажет рынок. Но если Tiguan R действительно получит около 330 лошадиных сил и полный привод 4Motion, он может стать одним из самых интересных спортивных кроссоверов в своем классе.

