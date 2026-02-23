Volkswagen готує Tiguan R: відповідь Toyota RAV4 GR Sport

Йдеться саме про європейську версію Tiguan нового покоління, а не про варіант для США. Усе тому, що американський Tiguan має більші габарити і є прямим аналогом європейського Tayron без третього ряду сидінь, зазначає Auto24. З першого погляду прототип нагадує Tiguan R-Line. Але варто придивитися — і різниця стає очевидною.

Найпомітніша деталь на шпигунських фото Carscoops — чотири справжні патрубки вихлопної системи, які не заховані під бампером. Для моделей Volkswagen із літерою R це вже майже фірмовий знак. Передній бампер отримав змінені повітрозабірники з іншою графікою, а під ними видно великий отвір для кращого охолодження. Також тестовий автомобіль має збільшені передні гальмівні супорти та вентильовані диски, що натякає на серйознішу гальмівну систему. Очікується й спортивна підвіска, жорсткіші налаштування керма та характерні R-акценти в салоні.

Потужність на рівні Golf R

Поки що офіційних характеристик немає, але вірогідно Tiguan R отримає 2,0-літровий турбобензиновий двигун серії EA888 без гібридної установки. Для розуміння: актуальний Volkswagen Golf R розвиває близько 330 кінських сил і 420 Нм крутного моменту. Якщо кросовер отримає аналогічний агрегат, це буде найпотужніший Tiguan в історії.

Нинішній Tiguan R-Line 2.0 TSI у Європі має 265 к.с. і розганяється до 100 км/год приблизно за 5,9 секунди. Плагін-гібридна версія eHybrid видає 272 к.с., але через більшу масу розганяється повільніше — близько 7,2 секунди до 100 км/год. Повноцінний Tiguan R без гібридної утановки може бути швидшим за обидві ці версії.

Конкурент Toyota RAV4 GR Sport

Новий Tiguan R логічно виглядає як відповідь на спортивні кросовери Toyota, зокрема Toyota RAV4 GR Sport. Останній у плагін-гібридній версії розвиває близько 324 кінських сил. Різниця в підході очевидна: Toyota робить ставку на гібридну ефективність і потужність, тоді як Volkswagen, схоже, залишиться вірним класичному турбобензиновому формату без електрифікації.

Чи з’явиться в США та скільки може коштувати

Європейський Tiguan технічно відрізняється від американської версії, тому поява саме такого Tiguan R за океаном виглядає малоймовірною. Щодо ціни, спортивний кросовер від Volkswagen може коштувати понад 50 000 доларів. Для бренду це не щось екзотичне: той самий Golf R у США вже оцінюється приблизно у 49 500 доларів. Чи готові покупці платити такі гроші за компактний “заряджений” SUV — покаже ринок. Але якщо Tiguan R справді отримає близько 330 кінських сил і повний привід 4Motion, він може стати одним із найцікавіших спортивних кросоверів у своєму класі.