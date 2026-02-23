Укр
Ру

Volkswagen готує Tiguan R: відповідь Toyota RAV4 GR Sport

Компанія Volkswagen тестує новий "гарячий" кросовер, який може стати прямим конкурентом спортивних версій Toyota. Фотографи зафіксували прототип, що дуже схожий на повноцінний Volkswagen Tiguan R.
Volkswagen Tiguan R готують до прем’єри: 330 к.с. і конкурент Toyota RAV4 GR Sport

ФОТО: Carscoops|

Прототип Volkswagen Tiguan R

Данило Северенчук
logo23 лютого, 13:38
logo0
logo0 хв

Йдеться саме про європейську версію Tiguan нового покоління, а не про варіант для США. Усе тому, що американський Tiguan має більші габарити і є прямим аналогом європейського Tayron без третього ряду сидінь, зазначає Auto24. З першого погляду прототип нагадує Tiguan R-Line. Але варто придивитися — і різниця стає очевидною.

Найпомітніша деталь на шпигунських фото Carscoops — чотири справжні патрубки вихлопної системи, які не заховані під бампером. Для моделей Volkswagen із літерою R це вже майже фірмовий знак. Передній бампер отримав змінені повітрозабірники з іншою графікою, а під ними видно великий отвір для кращого охолодження. Також тестовий автомобіль має збільшені передні гальмівні супорти та вентильовані диски, що натякає на серйознішу гальмівну систему. Очікується й спортивна підвіска, жорсткіші налаштування керма та характерні R-акценти в салоні.

Потужність на рівні Golf R

Поки що офіційних характеристик немає, але вірогідно Tiguan R отримає 2,0-літровий турбобензиновий двигун серії EA888 без гібридної установки. Для розуміння: актуальний Volkswagen Golf R розвиває близько 330 кінських сил і 420 Нм крутного моменту. Якщо кросовер отримає аналогічний агрегат, це буде найпотужніший Tiguan в історії.

Нинішній Tiguan R-Line 2.0 TSI у Європі має 265 к.с. і розганяється до 100 км/год приблизно за 5,9 секунди. Плагін-гібридна версія eHybrid видає 272 к.с., але через більшу масу розганяється повільніше — близько 7,2 секунди до 100 км/год. Повноцінний Tiguan R без гібридної утановки може бути швидшим за обидві ці версії.

Конкурент Toyota RAV4 GR Sport

Новий Tiguan R логічно виглядає як відповідь на спортивні кросовери Toyota, зокрема Toyota RAV4 GR Sport. Останній у плагін-гібридній версії розвиває близько 324 кінських сил. Різниця в підході очевидна: Toyota робить ставку на гібридну ефективність і потужність, тоді як Volkswagen, схоже, залишиться вірним класичному турбобензиновому формату без електрифікації.

Чи з’явиться в США та скільки може коштувати

Європейський Tiguan технічно відрізняється від американської версії, тому поява саме такого Tiguan R за океаном виглядає малоймовірною. Щодо ціни, спортивний кросовер від Volkswagen може коштувати понад 50 000 доларів. Для бренду це не щось екзотичне: той самий Golf R у США вже оцінюється приблизно у 49 500 доларів. Чи готові покупці платити такі гроші за компактний “заряджений” SUV — покаже ринок. Але якщо Tiguan R справді отримає близько 330 кінських сил і повний привід 4Motion, він може стати одним із найцікавіших спортивних кросоверів у своєму класі.

