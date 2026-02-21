Volkswagen досі продає кабріолет-кросовер із "механікою"

Кабріолет T-Roc базується на моделі 2017 року і фактично залишився представником першого покоління, навіть попри оновлення стандартного кросовера. Виробництво моделі заплановано завершити до середини 2027 року, тож часу на покупку залишилося небагато.

Автомобіль оснащений м’яким складним дахом і класичною архітектурою інтер’єру з фізичними кнопками керування, що вигідно відрізняє його від сучасних авто із мінімумом механічних перемикачів.

Ціна майже як у старшого кросовера

Стартова вартість кабріолета становить від 37 560 євро без урахування опцій, повідомляє Auto24. Це приблизно на 7 000 євро дорожче за стандартний T-Roc і майже дорівнює ціні більшого Volkswagen Tiguan, який у Європі стартує від 39 175 євро. Попри нішовість формату, модель пропонує традиційні елементи комфорту, включно з класичним клімат-контролем і знайомою ергономікою без перевантаження сенсорними екранами.

Парадокс модельної лінійки

Цікавий факт: тоді як відкритий кросовер доступний із механічною коробкою передач, сучасний Volkswagen Golf GTI останніх років продається лише з автоматом. Така ситуація створює незвичну ієрархію, де “емоційні” моделі отримують автоматизацію, а практичні залишають класичне керування. Разом із кабріолетом у Європі зберігаються й інші моделі бренду з механічними трансмісіями, зокрема Volkswagen Polo та Volkswagen Touran, які також пропонують традиційну архітектуру салону.

Кінець епохи доступних кабріолетів

Завершення виробництва T-Roc Cabriolet фактично означатиме зникнення масових кабріолетів у концерні. Надалі відкриті моделі залишаться лише в преміальному сегменті, де їх пропонують бренди на кшталт Porsche, Lamborghini та Bentley. Водночас Audi у перспективі планує повернення до сегмента відкритих автомобілів, але вже у форматі нових електрифікованих моделей.

Нішевий формат із колекційною перспективою

Поєднання кузова кабріолет і формату SUV залишається рідкісним явищем на ринку. З огляду на обмежений життєвий цикл моделі та зміну індустріальних трендів, відкритий T-Roc має всі шанси перетворитися на колекційну рідкість найближчих років.