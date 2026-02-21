Volkswagen до сих пор продает кабриолет-кроссовер с "механикой"

Кабриолет T-Roc базируется на модели 2017 года и фактически остался представителем первого поколения, даже несмотря на обновление стандартного кроссовера. Производство модели запланировано завершить к середине 2027 года, так что времени на покупку осталось немного.

Читайте также: Дебютировал новый Volkswagen T-Roc: первый полноценный гибрид в истории бренда

Автомобиль оснащен мягкой складной крышей и классической архитектурой интерьера с физическими кнопками управления, что выгодно отличает его от современных авто с минимумом механических переключателей.

Цена почти как у старшего кроссовера

Стартовая стоимость кабриолета составляет от 37 560 евро без учета опций, сообщает Auto24. Это примерно на 7 000 евро дороже стандартного T-Roc и почти равна цене большего Volkswagen Tiguan, который в Европе стартует от 39 175 евро. Несмотря на нишевость формата, модель предлагает традиционные элементы комфорта, включая классический климат-контроль и знакомую эргономику без перегрузки сенсорными экранами.

Парадокс модельной линейки

Интересный факт: тогда как открытый кроссовер доступен с механической коробкой передач, современный Volkswagen Golf GTI последних лет продается только с автоматом. Такая ситуация создает необычную иерархию, где “эмоциональные” модели получают автоматизацию, а практические оставляют классическое управление. Вместе с кабриолетом в Европе сохраняются и другие модели бренда с механическими трансмиссиями, в частности Volkswagen Polo и Volkswagen Touran, которые также предлагают традиционную архитектуру салона.

Конец эпохи доступных кабриолетов

Завершение производства T-Roc Cabriolet фактически будет означать исчезновение массовых кабриолетов в концерне. В дальнейшем открытые модели останутся только в премиальном сегменте, где их предлагают бренды вроде Porsche, Lamborghini и Bentley. В то же время Audi в перспективе планирует возвращение к сегменту открытых автомобилей, но уже в формате новых электрифицированных моделей.

Также интересно: Новый VW T-Roc R выходит из тени: первые фото прототипа

Нишевый формат с коллекционной перспективой

Сочетание кузова кабриолет и формата SUV остается редким явлением на рынке. Учитывая ограниченный жизненный цикл модели и смену индустриальных трендов, открытый T-Roc имеет все шансы превратиться в коллекционную редкость ближайших лет.