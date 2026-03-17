Volkswagen тестирует на улицах Амстердама новый ID Cross за 28 000 евро

Volkswagen сообщил, что новинка станет доступной на европейском рынке осенью 2026 года, а стартовая цена модели составит примерно 28 000 евро. Пятиместный электрокроссовер ориентирован на покупателей, которые ищут доступный электромобиль для ежедневного использования с современными технологиями и комфортом.

Новый дизайн

Внешность Volkswagen ID. Cross создана в соответствии с новой дизайнерской философией бренда Pure Positive. Она предусматривает четкие линии кузова, сбалансированные пропорции и сдержанный, но уверенный вид автомобиля. Несмотря на компактные габариты, модель имеет премиальный внешний вид и выглядит более зрелой и солидной, чем типичные городские электрокроссоверы. Такой подход призван подчеркнуть универсальность автомобиля – он одинаково уместен как в городской среде, так и во время путешествий.

Просторный салон и интуитивное управление

Интерьер нового электрокроссовера также создан с акцентом на простоту, спокойствие и практичность. Дизайн салона передает ощущение ясности и организованности, а использованные материалы и качество сборки ориентированы на уровень автомобилей высшего класса. Среди основных особенностей салона: пятиместная конфигурация с эффективным использованием внутреннего пространства, большие цифровые дисплеи и интуитивно понятное управление функциями автомобиля благодаря физическим кнопкам для ключевых систем. В результате модель должна обеспечить комфорт как для ежедневных поездок по городу, так и для более длительных путешествий.

Несколько вариантов электрических силовых установок

Volkswagen ID. Cross будет доступен с несколькими вариантами электрических силовых установок, что позволит покупателям выбрать автомобиль в соответствии со своими потребностями. Запланированы три уровня мощности:

85 кВт (116 л.с.);

99 кВт (135 л.с.);

155 кВт (211 л.с.).

Кроссовер также предложат с двумя вариантами аккумуляторов для 37 кВт-ч и 52 кВт-ч. Такой подход позволит модели одинаково хорошо подходить как для ежедневного городского использования, так и для регулярных поездок за пределы города.

Быстрая зарядка и современные системы помощи

Новый электрокроссовер получит современные системы помощи водителю, что повысят уровень безопасности и комфорта во время поездок. Кроме того, автомобиль будет поддерживать быструю зарядку постоянным током. Мощность зарядки составит до 90 кВт, а для версии с большим аккумулятором – до 105 кВт. Это позволит значительно сократить время пополнения заряда во время путешествий.

Доступный электрокроссовер для массового рынка

Благодаря сочетанию компактных размеров, современных технологий, просторного салона и привлекательной стартовой цены, новый Volkswagen ID. Cross должен стать одним из самых доступных электрических кроссоверов в линейке Volkswagen. Модель призвана сделать электромобильность доступной для широкой аудитории и занять важное место в быстро растущем сегменте компактных электрических SUV.