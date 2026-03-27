Появился первый видеообзор трехрядного Volkswagen IDEra 9X перед официальным дебютом

Новый Volkswagen ID.Era 9X дебютирует 30 марта
Компания Volkswagen постепенно раскрывает детали нового флагмана ID.Era 9X, премьера которого состоится уже 30 марта. Как сообщает Авто24, новинка получит нестандартную силовую установку, большой салон и ряд технологий, которые должны конкурировать с китайскими премиум-кроссоверами.
Большой кроссовер с необычной силовой установкой
Volkswagen ID.Era 9X - это настоящий гигант: длина модели достигает примерно 5,2 метра. Фактически это полноразмерный SUV, который ориентирован не только на семьи, но и на сегмент бизнес-класса.
Главная техническая особенность - гибридная схема типа range extender. Здесь установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, но он не приводит колеса. Его задача - работать как генератор и заряжать батарею.
Само движение обеспечивают электромоторы. Такой подход активно используют китайские бренды, и Volkswagen фактически заходит в этот сегмент с собственной интерпретацией.
Батарея имеет емкость около 65 кВт-ч. Это литий-ионный аккумулятор, а не более дешевый LFP, что намекает на лучшие характеристики запаса хода и производительности.
Ориентация на комфорт: задний ряд как главная зона
Похоже, что ID.Era 9X создавали с прицелом на пассажиров второго ряда. Здесь все максимально "по-богатому".
В салоне предусмотрены отдельные экраны для задних пассажиров, система управления функциями прямо со второго ряда, а также встроенный холодильник. Есть даже проекционные решения, интегрированные в двери - нестандартная фишка для этого сегмента.
Интересно, что Volkswagen не пошел по пути полной зависимости от партнеров и использовал собственную мультимедийную систему, а не решения от сторонних технологических компаний.
Передняя панель также выглядит футуристично: большой 21-дюймовый центральный дисплей имеет механизм смещения и трансформации - еще один элемент "вау-эффекта".
Пневма, полный привод и управляемая задняя ось
Технически модель также выглядит внушительно. В топовых версиях будет полный привод и пневматическая подвеска.
Отдельно стоит отметить управляемую заднюю ось - это критически важно для авто длиной более 5 метров.
Именно она позволит уменьшить радиус разворота и сделать управление более "легким", несмотря на габариты.
То есть на бумаге это не просто большой SUV, а довольно технологичный продукт с акцентом на комфорт и управляемость.
Но есть и компромиссы
Несмотря на большие размеры, багажник у ID.Era 9X не рекордный - около 1014 литров даже с трансформацией салона. Для такого класса это скорее средний показатель.
В материалах салона также есть нюансы: часть элементов выглядит премиально, но фактически выполнена из пластика. Хотя это уже привычная история для современных авто.
Конкуренция с китайскими моделями - ключевая цель
ID.Era 9X очень напоминает модели вроде Lixiang или Lynk & Co 900. Похожие габариты, аналогичная концепция силовой установки и ориентация на технологии.
Фактически Volkswagen пытается зайти в сегмент, который активно развивается именно в Китае. И делает это не копируя полностью, а адаптируя под собственный стиль и платформу.
Удастся ли немцам навязать конкуренцию - станет понятно уже после официального дебюта и первых тестов.
Что это означает для рынка
Появление ID.Era 9X - это сигнал, что даже традиционные автопроизводители признают эффективность "гибридов нового типа" с бензогенераторами.
Для Украины это может быть интересно вдвойне: такие авто потенциально лучше адаптированы к слабой зарядной инфраструктуре, чем классические электромобили.
В то же время это еще одно доказательство того, что конкуренция с китайскими брендами заставляет европейцев менять подход к разработке авто.