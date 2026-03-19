Volkswagen отзывает почти 50 тысяч Volkswagen Jetta из-за риска пожара

Причиной отзыва стал возможный производственный дефект – неправильно подключенный или вообще не подключенный провод заземления коробки передач, сообщает Motor1.

Этот элемент отвечает за замыкание электрической цепи блока давления масла. Если провод отсутствует или подключен некорректно, это может вызвать:

разрыв электрической цепи;

чрезмерное потребление тока;

перегрев компонентов;

повышенный риск пожара в моторном отсеке.

При этом водитель не получает никаких предупреждений или сигналов о неисправности.

Как обнаружили дефект

В Volkswagen впервые обратили внимание на проблему еще в декабре 2025 года после двух случаев в реальных условиях эксплуатации. Дальнейшее расследование подтвердило, что причина может заключаться именно в некорректном подключении провода заземления. В феврале 2026 года компания официально признала риск, а уже в начале марта приняла решение об отзыве.

Известные инциденты

По данным автопроизводителя, пока не зафиксировано никаких ДТП, травм или смертей, однако известно о трех случаях плавления проводки и разъема блока давления масла. Также зафиксировано три пожара в моторном отсеке, которые могут быть связаны с этим дефектом. Именно эти инциденты стали ключевым фактором для запуска сервисной кампании.

Как решат проблему

Все владельцы потенциально проблемных Volkswagen Jetta смогут бесплатно обратиться к официальным дилерам для ремонта. Специалисты проведут проверку провода заземления трансмиссии, его замену или правильное подключение при необходимости. Компания подчеркивает, что устранение дефекта не займет много времени.

Почему это важно

Несмотря на отсутствие пострадавших, сам факт возможного возгорания делает этот отзыв одним из самых серьезных в линейке бренда в последнее время. В то же время стоит отметить, что Volkswagen оперативно отреагировала на проблему и начала отзыв сразу после подтверждения риска.