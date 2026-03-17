Новый электрический кроссовер Volkswagen ID Tiguan станет преемником ID.4: что известно о новинке?

Новый SUV будет ориентироваться на более традиционный дизайн и практичность, а также исправит некоторые противоречивые решения интерьера предыдущих электромобилей бренда, отмечают инсайдеры Carscoops. Недавно замеченные дорожные прототипы уже позволили сформировать первое представление о будущей серийной модели.

Дизайн станет более традиционным

Внешность нового электрокроссовера будет ближе к классическим внедорожникам бренда. Хотя модель будет сохранять пропорции Volkswagen ID.4, дизайн станет более сдержанным и традиционным. Фактически электрический Tiguan будет выглядеть как эволюция нынешней стилистики бренда: более четкие линии кузова, более вертикальную переднюю часть и классические пропорции. В результате новинка может выглядеть менее футуристично, чем некоторые конкуренты, например новый Mazda CX-6e, но именно такая стратегия может понравиться покупателям, которые хотят электромобиль со знакомым дизайном.

Возвращение физических кнопок в салоне

Одним из главных изменений станет интерьер. В новой модели Volkswagen планирует отказаться от сенсорных слайдеров и тактильных панелей, которые активно критиковали владельцы Volkswagen ID.4. В салоне останется большой экран мультимедийной системы, но при этом появятся физические кнопки на руле, традиционные элементы управления климат-контролем и отдельная ручка регулировки громкости. Подобную концепцию компания уже использует в новых моделях электролинейки, в частности в будущем Volkswagen ID. Polo.

Платформа MEB+ и знакомые силовые установки

Новый электрический кроссовер останется построенным на платформе MEB, но, вероятно, в обновленной версии MEB+. Основные технические характеристики, по предварительным данным:

базовая версия – задний привод, один электромотор;

мощность – около 282 л.с. (210 кВт);

полноприводные версии с двумя моторами – примерно 335 л.с. (250 кВт).

Автомобиль будет использовать 400-вольтовую электросистему и батареи емкостью 77–86 кВт-ч. Ожидаемый запас хода по циклу WLTP составит 500–550 км, а также должна улучшиться скорость скоростной зарядки постоянным током.

Конкуренция в сегменте будет жесткой

Когда электрический Tiguan выйдет на рынок, он окажется в очень конкурентном сегменте среднеразмерных электрических кроссоверов. Основными соперниками станут Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Skoda Enyaq, Zeekr 7X и Peugeot e-5008. Ожидается, что официальная презентация новинки состоится в 2026 году, а продажи могут начаться в 2027 году.