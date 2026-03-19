Volkswagen відкликає майже 50 тисяч Volkswagen Jetta через ризик пожежі

Причиною відкликання став можливий виробничий дефект – неправильно підключений або взагалі не підключений провід заземлення коробки передач, повідомляє Motor1.

Читайте також: Volkswagen тестує на вулицях Амстердама новий ID. Cross за 28 000 євро

Цей елемент відповідає за замикання електричного кола блоку тиску оливи. Якщо провід відсутній або підключений некоректно, це може спричинити:

розрив електричного ланцюга;

надмірне споживання струму;

перегрів компонентів;

підвищений ризик пожежі в моторному відсіку.

При цьому водій не отримує жодних попереджень або сигналів про несправність.

Як виявили дефект

У Volkswagen вперше звернули увагу на проблему ще у грудні 2025 року після двох випадків у реальних умовах експлуатації. Подальше розслідування підтвердило, що причина може полягати саме у некоректному підключенні проводу заземлення. У лютому 2026 року компанія офіційно визнала ризик, а вже на початку березня ухвалила рішення про відкликання.

Відомі інциденти

За даними автовиробника, наразі не зафіксовано жодних ДТП, травм або смертей, проте відомо про три випадки плавлення проводки та роз’єму блоку тиску оливи. Також зафіксовано три пожежі в моторному відсіку, які можуть бути пов’язані з цим дефектом. Саме ці інциденти стали ключовим фактором для запуску сервісної кампанії.

Як вирішать проблему

Усі власники потенційно проблемних Volkswagen Jetta зможуть безкоштовно звернутися до офіційних дилерів для ремонту. Фахівці проведуть перевірку проводу заземлення трансмісії, його заміну або правильне підключення за необхідності. Компанія підкреслює, що усунення дефекту не займе багато часу.

Також цікаво: Новий електричний кросовер Volkswagen ID. Tiguan стане наступником ID.4: що відомо про новинку?

Чому це важливо

Попри відсутність постраждалих, сам факт можливого займання робить цей відгук одним із серйозніших у лінійці бренду останнім часом. Водночас варто відзначити, що Volkswagen оперативно відреагувала на проблему та розпочала відкликання одразу після підтвердження ризику.