Volkswagen не відмовиться від седанів і хетчбеків: це "серцебиття" бренду

Сьогодні продажі Volkswagen у США приблизно на 80% складаються з кросоверів та позашляховиків, пише Motor1. Зокрема, флагманський Volkswagen Atlas залишається найпопулярнішою моделлю бренду за обсягами продажів. Втім, у компанії підкреслюють: цифри – це лише частина історії. Автомобілі, які формують імідж марки, не завжди є бестселерами, але мають стратегічне значення.

Volkswagen Golf GTI і Volkswagen Golf R: більше, ніж просто продажі

Особливу увагу керівництво приділяє таким моделям, як Volkswagen Golf GTI та Volkswagen Golf R. Навіть попри відносно скромні продажі – близько 10 тисяч авто на рік у США – ці моделі залишаються символами бренду. Їх називають “серцебиттям” Volkswagen, адже саме вони формують емоційний зв’язок із клієнтами, задають тон і підкреслюють спортивний характер марки. До таких “ікон” також відносять і електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz, який демонструє новий підхід бренду до мобільності.

Volkswagen Jetta: практичність усе ще важлива

Окрім емоційної складової, седани й хетчбеки виконують і цілком практичну функцію. Наприклад, Volkswagen Jetta залишається стабільним гравцем на ринку, попри падіння продажів. У 2025 році модель знайшла понад 54 тисячі покупців у США. Седани приваблюють тих клієнтів, які не хочуть обирати кросовери, цінують економічність, нижчу вагу та не потребують повного приводу.

Баланс модельного ряду – стратегія на майбутнє

У Volkswagen наголошують: повна відмова від класичних кузовів – це не той шлях, яким вони хочуть йти. Навіть якщо кросовери залишаються основою продажів, бренд прагне зберегти різноманітність модельного ряду. Компактні автомобілі, за словами керівництва, дозволяють реалізувати ті характеристики, яких складно досягти у великих SUV – легкість, керованість і драйв.

Що це означає для ринку

Заява Volkswagen виглядає як сигнал для всього ринку: навіть у часи домінування кросоверів класичні форм-фактори не зникнуть. Ба більше, саме вони можуть залишитися основою для іміджу брендів і платформою для експериментів із драйверськими характеристиками та новими технологіями.