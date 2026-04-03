Volkswagen не откажется от седанов и хэтчбеков: это "сердцебиение" бренда

Сегодня продажи Volkswagen в США примерно на 80% состоят из кроссоверов и внедорожников, пишет Motor1. В частности, флагманский Volkswagen Atlas остается самой популярной моделью бренда по объемам продаж. Впрочем, в компании подчеркивают: цифры – это лишь часть истории. Автомобили, которые формируют имидж марки, не всегда являются бестселлерами, но имеют стратегическое значение.

Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R: больше, чем просто продажи

Особое внимание руководство уделяет таким моделям, как Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R. Даже несмотря на относительно скромные продажи – около 10 тысяч авто в год в США – эти модели остаются символами бренда. Их называют “сердцебиением” Volkswagen, ведь именно они формируют эмоциональную связь с клиентами, задают тон и подчеркивают спортивный характер марки. К таким “иконам” также относят и электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz, который демонстрирует новый подход бренда к мобильности.

Volkswagen Jetta: практичность все еще важна

Помимо эмоциональной составляющей, седаны и хэтчбеки выполняют и вполне практическую функцию. Например, Volkswagen Jetta остается стабильным игроком на рынке, несмотря на падение продаж. В 2025 году модель нашла более 54 тысяч покупателей в США. Седаны привлекают тех клиентов, которые не хотят выбирать кроссоверы, ценят экономичность, низкий вес и не нуждаются в полном приводе.

Баланс модельного ряда – стратегия на будущее

В Volkswagen отмечают: полный отказ от классических кузовов – это не тот путь, которым они хотят идти. Даже если кроссоверы остаются основой продаж, бренд стремится сохранить разнообразие модельного ряда. Компактные автомобили, по словам руководства, позволяют реализовать те характеристики, которых сложно достичь в больших SUV – легкость, управляемость и драйв.

Что это означает для рынка

Заявление Volkswagen выглядит как сигнал для всего рынка: даже во времена доминирования кроссоверов классические форм-факторы не исчезнут. Более того, именно они могут остаться основой для имиджа брендов и платформой для экспериментов с драйверскими характеристиками и новыми технологиями.