Зміна лідера на ринку вживаних авто: Volkswagen Golf втратив позиції

За підсумками березня 2026 року ринок «свіжопригнаних» авто в Україні показав не лише зростання, а й символічну зміну лідера: Volkswagen Golf, який роками очолював рейтинги популярності, поступився першістю кросоверу Volkswagen Tiguan, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Кінець епохи Golf

Ще кілька років тому Volkswagen Golf був беззаперечним королем українського вторинного ринку. Його цінували за доступність, простоту та універсальність. Але тепер ситуація кардинально змінилась.

У березні 2026 року саме Volkswagen Tiguan став найпопулярнішою моделлю серед імпортованих авто з пробігом. Це не просто зміна позицій — це сигнал про трансформацію всього ринку.

Українці обирають кросовери

Причина такої рокіровки очевидна. Попит дедалі більше зміщується у бік кросоверів.

Вищий кліренс, універсальність, комфорт на поганих дорогах — усе це робить SUV значно привабливішими для українських умов. Навіть на вторинному ринку покупці все частіше шукають саме такі авто.

У результаті класичні хетчбеки, які раніше були базовим вибором, поступово відходять на другий план.

Рейтинг виробників

У рейтингу популярності марок вживаного імпорту німецькі бренди продовжують утримувати левову частку ринку. Вольфсбурзький гігант із його справді народним брендом залишається абсолютним фаворитом, демонструючи відрив, який важко подолати будь-якому іншому конкуренту. Друге та третє місця впевнено посідають представники преміального сегмента, що підтверджує тренд на «преміалізацію» імпорту — покупці дедалі частіше готові платити за якісніший та дорожчий автомобіль з-за кордону.

Японські та американські марки також міцно тримаються в першій десятці, забезпечуючи потреби тих, хто шукає надійні кросовери або специфічні моделі з аукціонів США. Французькі та корейські бренди закривають основний перелік, пропонуючи найбільш збалансовані рішення в бюджетному та середньому класах. Загалом перша десятка брендів стає дедалі більш «монолітною», залишаючи мало простору для нових гравців.

Рейтинг моделей

Головною подією березня у модельному заліку стала зміна багаторічного лідера. Компактний німецький кросовер впевнено обійшов класичний хетчбек того ж бренду, який роками очолював усі можливі рейтинги, принаймні до періоду ажіотажу за електромобілями. Це символізує остаточну зміну вподобань: тепер навіть на вторинному ринку універсальність та кліренс цінуються вище за маневреність та традиції гольф-класу.

Історичний момент у березневій статистиці: кросовер Volkswagen Tiguan випереджає багаторічного фаворита Golf. Діаграма ілюструє глобальний тренд на «кросоверизацію» вторинного ринку України.

Інші позиції в топ-десятці також демонструють домінацію SUV-сегмента.

Позашляховики преміальних марок та моделі з американського ринку витісняють класичні седани на нижчі щаблі. Березневий список найпопулярніших моделей — це чіткий сигнал: ринок хоче більше кросоверів у всіх цінових категоріях.

Люкс, водень та екзотика: вершки березневого пригону

Окремої уваги заслуговує преміальний та екзотичний сектори імпорту, які в березні показали неабияку яскравість. Навіть за умов загальної раціоналізації, в Україну продовжують прибувати поодинокі екземпляри справжньої автомобільної еліти.

Минулого місяця наш автопарк поповнився одним Bentley та одним Lamborghini, а також трьома Maserati.

Справжнім «масовим люксом» у цьому сегменті залишається Porsche — одразу 73 автомобілі цієї марки отримали першу реєстрацію, що свідчить про стабільний попит на якісний спортивний преміум.

Також березень запам'ятався реєстрацією рідкісної для наших широт Toyota Mirai. Це автомобіль на водневих паливних елементах — технологія майбутнього (чи то вже минулого?), яка в українських реаліях виглядає як справжній виклик. Оскільки водневих заправок у нас рівно нуль, така покупка є проявом або виняткового технічного ентузіазму, або підготовкою до часів, які ще не настали. Втім, можливий варіант, цю машину, яку один з волинських продавців намагається продати вже давно, просто “поставили на номери”, а власник так і не знайшовся.

До речі, ця реєстрація – ювілейна, двадцята. Тобто до цього випадку в Україну вже було ввезено 19 Mirai, подальша доля яких невідома. Пригадується лише одне з оголошень, де наприкінці опису були слова: "є ще трохи водню для тест-драйву"...

Розподіл у сегменті за типами пального

Структура імпорту за типом пального в березні принесла одну з найбільших несподіванок. Попри те, що бензинові двигуни все ще займають понад половину ринку (57,2%), їхня частка почала знижуватися. Аналогічна ситуація і з дизельними авто (22,5%), популярність яких поступово згасає під тиском екологічних стандартів та вартості обслуговування.

Розподіл ринку за силовими установками. Повернення електромобільного тренду (ріст частки до 8,9%) на фоні поступового зниження популярності класичних бензинових та дизельних двигунів.

Натомість справжнім «героєм» місяця став сегмент електромобілів. Після тривалого затишшя частка електричних авто в імпорту зросла одразу на 3,2%, сягнувши майже 9% від загального обсягу. Це свідчить про те, що ринок «переварив» податкові зміни та знову виявляє активний інтерес до зарядних технологій.

Гібриди у вживаному імпорті залишаються стабільними (7,7%), не демонструючи різких коливань. Таким чином, березень став місяцем обережного, але впевненого повернення електромобільного тренду. Звісно, ціни на пальне теж тут посприяли активізації.

Висновок

Березень 2026 року показав, що ринок вживаного імпорту живий і готовий до росту. Зміна лідера в модельному заліку на користь кросовера, відчутний ривок електромобілів та стабільний потік люксових брендів — це головні вектори, які визначають ландшафт ринку. Український покупець стає вибагливішим, обираючи технологічність та вищий клас авто.