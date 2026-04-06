Смена лидера на рынке подержанных автомобилей: Volkswagen Golf потерял позиции

По итогам марта 2026 года рынок "свежепригнанных" авто в Украине показал не только рост, но и символическую смену лидера: Volkswagen Golf, который годами возглавлял рейтинги популярности, уступил первенство кроссоверу Volkswagen Tiguan, посчитали в Институте исследований авторынка.

Конец эпохи Golf

Еще несколько лет назад Volkswagen Golf был безоговорочным королем украинского вторичного рынка. Его ценили за доступность, простоту и универсальность. Но теперь ситуация кардинально изменилась.

В марте 2026 года именно Volkswagen Tiguan стал самой популярной моделью среди импортируемых авто с пробегом. Это не просто изменение позиций - это сигнал о трансформации всего рынка.

Украинцы выбирают кроссоверы

Причина такой рокировки очевидна. Спрос все больше смещается в сторону кроссоверов.

Более высокий клиренс, универсальность, комфорт на плохих дорогах - все это делает SUV значительно более привлекательными для украинских условий. Даже на вторичном рынке покупатели все чаще ищут именно такие авто.

В результате классические хэтчбеки, которые ранее были базовым выбором, постепенно отходят на второй план.

Рейтинг производителей

В рейтинге популярности марок подержанного импорта немецкие бренды продолжают удерживать львиную долю рынка. Вольфсбургский гигант с его действительно народным брендом остается абсолютным фаворитом, демонстрируя отрыв, который трудно преодолеть любому другому конкуренту. Второе и третье места уверенно занимают представители премиального сегмента, что подтверждает тренд на "премиализацию" импорта - покупатели все чаще готовы платить за качественный и дорогой автомобиль из-за рубежа.

Японские и американские марки также прочно держатся в первой десятке, обеспечивая потребности тех, кто ищет надежные кроссоверы или специфические модели с аукционов США. Французские и корейские бренды закрывают основной перечень, предлагая наиболее сбалансированные решения в бюджетном и среднем классах. В целом первая десятка брендов становится все более "монолитной", оставляя мало пространства для новых игроков.

Рейтинг моделей

Главным событием марта в модельном зачете стала смена многолетнего лидера. Компактный немецкий кроссовер уверенно обошел классический хэтчбек того же бренда, который годами возглавлял все возможные рейтинги, по крайней мере до периода ажиотажа за электромобилями. Это символизирует окончательное изменение предпочтений: теперь даже на вторичном рынке универсальность и клиренс ценятся выше маневренности и традиций гольф-класса.

Исторический момент в мартовской статистике: кроссовер Volkswagen Tiguan опережает многолетнего фаворита Golf. Диаграмма иллюстрирует глобальный тренд на "кроссоверизацию" вторичного рынка Украины.

Остальные позиции в топ-десятке также демонстрируют доминацию SUV-сегмента.

Внедорожники премиальных марок и модели с американского рынка вытесняют классические седаны на более низкие ступени. Мартовский список самых популярных моделей - это четкий сигнал: рынок хочет больше кроссоверов во всех ценовых категориях.

Люкс, водород и экзотика: сливки мартовского пригона

Отдельного внимания заслуживает премиальный и экзотический секторы импорта, которые в марте показали большую яркость. Даже в условиях всеобщей рационализации, в Украину продолжают прибывать единичные экземпляры настоящей автомобильной элиты.

В прошлом месяце наш автопарк пополнился одним Bentley и одним Lamborghini, а также тремя Maserati.

Настоящим "массовым люксом" в этом сегменте остается Porsche - сразу 73 автомобиля этой марки получили первую регистрацию, что свидетельствует о стабильном спросе на качественный спортивный премиум.

Также март запомнился регистрацией редкой для наших широт Toyota Mirai. Это автомобиль на водородных топливных элементах - технология будущего (или уже прошлого?), которая в украинских реалиях выглядит как настоящий вызов. Поскольку водородных заправок у нас ровно ноль, такая покупка является проявлением или исключительного технического энтузиазма, или подготовкой к временам, которые еще не наступили. Впрочем, возможен вариант, эту машину, которую один из волынских продавцов пытается продать уже давно, просто “поставили на номера”, а владелец так и не нашелся.

Кстати, эта регистрация – юбилейная, двадцатая. То есть до этого случая в Украину уже было ввезено 19 Mirai, дальнейшая судьба которых неизвестна. Вспоминается лишь одно из объявлений, где в конце описания были слова: "есть еще немного водорода для тест-драйва"...

Распределение в сегменте по типам топлива

Структура импорта по типу топлива в марте принесла одну из самых больших неожиданностей. Несмотря на то, что бензиновые двигатели все еще занимают более половины рынка (57,2%), их доля начала снижаться. Аналогичная ситуация и с дизельными авто (22,5%), популярность которых постепенно угасает под давлением экологических стандартов и стоимости обслуживания.

Распределение рынка по силовым установкам. Возвращение электромобильного тренда (рост доли до 8,9%) на фоне постепенного снижения популярности классических бензиновых и дизельных двигателей.

Зато настоящим "героем" месяца стал сегмент электромобилей. После длительного затишья доля электрических авто в импорте выросла сразу на 3,2%, достигнув почти 9% от общего объема. Это свидетельствует о том, что рынок "переварил" налоговые изменения и снова проявляет активный интерес к зарядным технологиям.

Гибриды в подержанном импорте остаются стабильными (7,7%), не демонстрируя резких колебаний. Таким образом, март стал месяцем осторожного, но уверенного возвращения электромобильного тренда. Конечно, цены на топливо тоже здесь поспособствовали активизации.

Вывод

Март 2026 года показал, что рынок подержанного импорта живой и готов к росту. Смена лидера в модельном зачете в пользу кроссовера, ощутимый рывок электромобилей и стабильный поток люксовых брендов - это главные векторы, которые определяют ландшафт рынка. Украинский покупатель становится более требовательным, выбирая технологичность и высший класс авто.