Электромобиль или автомобиль на газу: что выгоднее в 2026 году

ФОТО: Фрипик|
Электричество против газа: на чем выгоднее ездить украинцам
На фоне высоких цен на топливо украинцы все чаще выбирают между электромобилем и авто на газу. Авто24 посчитали расходы по актуальным тарифам марта 2026 года, чтобы понять, какой вариант действительно дешевле в повседневном использовании.
Какие цены берем для расчета
Для объективного сравнения используем средние актуальные цены:
- Электроэнергия дома - 4,32 грн/кВт-ч
- Быстрые публичные зарядки - 22 грн/кВт-ч
- Автогаз (LPG) - 48 грн/л
Расходы на 100 км
Берем типичные показатели расходов.
Электромобиль в среднем потребляет около 18 кВт-ч на 100 км.
Авто с ГБО - примерно 10 литров газа на 100 км.
Теперь считаем.
Если заряжать электромобиль дома: 18 × 4,32 = 77,8 грн на 100 км
Если пользоваться быстрыми зарядками: 18 × 22 = 396 грн на 100 км
Авто на газу: 10 × 48 = 480 грн на 100 км.
Годовые расходы (15 тысяч км)
Теперь переводим в реальные условия эксплуатации.
Электромобиль (домашняя зарядка):
77,8 × 150 = 11 670 грн в год
Электромобиль (быстрые зарядки):
396 × 150 = 59 400 грн в год
Авто на газу:
480 × 150 = 72 000 грн в год.
Что показывают цифры
Разница очень ощутима.
Электромобиль при домашней зарядке дешевле газа почти в 6 раз. Годовая экономия - более 60 тысяч гривен.
Даже если пользоваться только быстрыми зарядками, электромобиль все равно выгоднее газа примерно на 12 тысяч гривен в год.
Где кроется нюанс
Ключевой фактор - способ зарядки.
Если есть возможность заряжаться дома или на дешевых ночных тарифах - электромобиль беспрекословно выигрывает.
Но если вся эксплуатация строится на публичных быстрых зарядках, экономия существенно уменьшается.
Второй нюанс - начальная стоимость авто. Электромобили обычно дороже, чем аналогичные авто с ГБО.
Вывод
В 2026 году электромобиль является самым дешевым вариантом передвижения - но только при условии домашней зарядки.
Если же заряжаться преимущественно на быстрых станциях, разница с авто на газу сокращается, но электричество все равно остается выгоднее.
Фактически выбор выглядит так: есть возможность заряжать дома - электромобиль однозначно; нет - газ остается конкурентным, но уже не самым дешевым вариантом.