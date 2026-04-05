Электромобиль или автомобиль на газу: что выгоднее в 2026 году

На фоне высоких цен на топливо украинцы все чаще выбирают между электромобилем и авто на газу. Авто24 посчитали расходы по актуальным тарифам марта 2026 года, чтобы понять, какой вариант действительно дешевле в повседневном использовании.

Какие цены берем для расчета

Для объективного сравнения используем средние актуальные цены:

Электроэнергия дома - 4,32 грн/кВт-ч

Быстрые публичные зарядки - 22 грн/кВт-ч

Автогаз (LPG) - 48 грн/л

Расходы на 100 км

Берем типичные показатели расходов.

Электромобиль в среднем потребляет около 18 кВт-ч на 100 км.

Авто с ГБО - примерно 10 литров газа на 100 км.

Теперь считаем.

Если заряжать электромобиль дома: 18 × 4,32 = 77,8 грн на 100 км

Если пользоваться быстрыми зарядками: 18 × 22 = 396 грн на 100 км

Авто на газу: 10 × 48 = 480 грн на 100 км.

Годовые расходы (15 тысяч км)

Теперь переводим в реальные условия эксплуатации.

Электромобиль (домашняя зарядка):

77,8 × 150 = 11 670 грн в год

Электромобиль (быстрые зарядки):

396 × 150 = 59 400 грн в год

Авто на газу:

480 × 150 = 72 000 грн в год.

Что показывают цифры

Разница очень ощутима.

Электромобиль при домашней зарядке дешевле газа почти в 6 раз. Годовая экономия - более 60 тысяч гривен.

Даже если пользоваться только быстрыми зарядками, электромобиль все равно выгоднее газа примерно на 12 тысяч гривен в год.

Где кроется нюанс

Ключевой фактор - способ зарядки.

Если есть возможность заряжаться дома или на дешевых ночных тарифах - электромобиль беспрекословно выигрывает.

Но если вся эксплуатация строится на публичных быстрых зарядках, экономия существенно уменьшается.

Второй нюанс - начальная стоимость авто. Электромобили обычно дороже, чем аналогичные авто с ГБО.

Вывод

В 2026 году электромобиль является самым дешевым вариантом передвижения - но только при условии домашней зарядки.

Если же заряжаться преимущественно на быстрых станциях, разница с авто на газу сокращается, но электричество все равно остается выгоднее.

Фактически выбор выглядит так: есть возможность заряжать дома - электромобиль однозначно; нет - газ остается конкурентным, но уже не самым дешевым вариантом.