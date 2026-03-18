Конфликт в Иране сделал электромобили еще выгоднее бензиновых: научный анализ

По данным нового анализа Transport & Environment, на фоне обострения вокруг Ирана и скачка нефтяных цен водители бензиновых автомобилей в Европе могут платить за каждые 100 километров примерно в пять раз больше дополнительных денег, чем владельцы электромобилей.

Исследование опубликовала организация T&E накануне заседания министров окружающей среды ЕС, где как раз обсуждали правила по выбросам CO2 для автомобилей.

Также интересно цена на топливо растут

Бензиновые авто первыми испытывают нефтяной шок

Логика здесь прямая. Если нефть быстро дорожает и превышает отметку 100 долларов за баррель, топливо на АЗС реагирует почти мгновенно. В T&E подсчитали, что средняя стоимость 100 километров на бензиновом авто в таком сценарии возрастает до 14,2 евро. Из этой суммы 3,8 евро - это именно дополнительные расходы, связанные с кризисом.

Для электромобиля средняя стоимость 100 километров составляет 6,5 евро, а дополнительный кризисный компонент - только 0,7 евро. Именно отсюда и берется тезис о пятикратной разнице в уязвимости.

Для корпоративных автопарков разница еще заметнее. T&E оценивает, что каждый бензиновый служебный автомобиль с большим пробегом может дополнительно стоить компании 89 евро в месяц. Для электромобиля речь идет о 16 евро. И это уже не теоретическая дискуссия о “зеленом будущем”, а вполне прикладная арифметика для бизнеса.

Европа до сих пор очень зависит от нефти

В T&E напоминают, что в 2025 году Евросоюз импортировал для автомобилей около 1 миллиарда баррелей нефти на 67 миллиардов евро. Это и есть главная причина, почему любой крупный конфликт на Ближнем Востоке сразу бьет по карману европейского водителя.

Организация также подсчитала, что 8 миллионов электромобилей, которые уже ездят по дорогам Европы, в прошлом году позволили избежать импорта 46 миллионов баррелей нефти на 2,9 миллиарда евро.

То есть электромобиль в этой истории подается не только как экологический транспорт. Он еще и работает как своеобразная защита от внешних энергетических шоков. Чем больше таких машин в парке, тем меньше Европа зависит от решений нефтяных экспортеров и тем слабее кризис бьет по потребителям. Это вывод именно из моделирования T&E, а не гарантированный сценарий, но само направление понятно.

Также интересно Renault готовит электромобиль с запасом хода 750 км

Почему эта дискуссия вспыхнула именно сейчас

Тема электромобилей снова оказалась в центре внимания не случайно. 17 марта 2026 года Совет ЕС по вопросам окружающей среды обсуждал изменения в регламент о стандартах выбросов CO2 для легковых автомобилей и фургонов. Министры сосредоточились на целях на 2035 год, новых гибкостях для автопроизводителей, технологической нейтральности и конкурентоспособности европейского автопрома.

На этом фоне T&E фактически продвигает простой тезис: ослабление правил для автопроизводителей может замедлить переход на электромобили, а значит - продолжить нефтяную зависимость ЕС. По оценке организации, амбициозный курс мог бы уменьшить расходы на импорт нефти на 45 миллиардов евро в 2026–2035 годах по сравнению с мягким сценарием.

Значит ли это, что электромобиль совсем не зависит от кризиса

Нет, совсем не означает. В T&E прямо признают, что электричество также может дорожать, особенно если энергетический рынок нервничает из-за скачка цен на нефть и газ. Но масштаб влияния другой. В модели организации средняя цена электроэнергии для потребителей в ЕС в кризисном сценарии растет на 12% по сравнению с первой половиной 2025 года, тогда как бензин - примерно на 24% по сравнению со средним уровнем 2025-го.

Поэтому разница для водителя очень ощутима. Владелец бензиновой машины видит шок сразу на колонке. Владелец электромобиля тоже может почувствовать подорожание, но оно меньше и растянуто во времени. Именно поэтому такие кризисы каждый раз возвращают дискуссию к одному вопросу: что выгоднее в долгой перспективе - оставаться привязанным к нефти или постепенно переходить на электротягу.

Кстати BYD представила новую батарею, которая заряжается так же быстро, как заправляется авто бензином

Что это означает для Украины

Для украинского читателя здесь тоже есть вполне прикладной вывод. Мы привыкли говорить об электромобилях из-за более низкой стоимости километра, льготы или новые модели из Китая, но геополитика показывает еще один аргумент.

Когда в мире начинаются конфликты и дорожает нефть, бензиновый автомобиль автоматически становится более уязвимым к внешним событиям. Электромобиль не отрезает владельца от этих рисков полностью, но уменьшает их силу.

И именно поэтому нынешняя дискуссия в Европе выходит далеко за пределы экологии. Речь идет уже не только о CO2, но и об энергетической безопасности, расходы домохозяйств и устойчивость экономики к новым кризисам.