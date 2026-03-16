Renault готовит электромобиль с запасом хода 750 километров

Французский автопроизводитель Renault впервые представил новую техническую платформу RGEV Medium 2.0, которая станет основой для будущих моделей бренда. Главная особенность новой архитектуры - универсальность и большой запас хода.

По данным компании, подзаряжаемый гибрид на этой платформе сможет преодолевать до 1400 километров без подзарядки и дозаправки, если аккумулятор полностью заряжен, а топливный бак заправлен.

Для полностью электрической версии также заявлен значительный запас хода - до 750 километров.

Универсальная платформа для различных типов двигателей

Новая архитектура создана таким образом, чтобы не привязывать будущие модели к одному типу силовой установки. Платформа поддерживает:

полностью электрические силовые установки

подзаряжаемые гибридные системы

Кроме того, предусмотрены различные варианты привода:

передний привод

полный привод

Это особенно важно для семейных автомобилей и минивэнов, где покупатели часто ожидают лучшую управляемость в сложных погодных условиях.

Концепт, демонстрирующий новую технологию

Публично новую платформу компания показала через концептуальный автомобиль Renault R-Space Lab. Формально это демонстрационная модель, однако именно такие концепты обычно показывают технологии, которые появятся в серийных автомобилях в ближайшие годы.

В Renault подчеркивают, что презентация RGEV Medium 2.0 является частью стратегии развития бренда до 2030 года. Именно на этой платформе планируется создавать новое поколение семейных моделей компании.

Таким образом, R-Space Lab стал не просто концептом, а демонстрацией того, на какие технологии будет делать ставку Renault в будущих автомобилях.