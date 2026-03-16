Renault готує електромобіль з запасом ходу 750 кілометрів

Французький автовиробник Renault вперше представив нову технічну платформу RGEV Medium 2.0, яка стане основою для майбутніх моделей бренду. Головна особливість нової архітектури — універсальність та великий запас ходу.

За даними компанії, підзаряджуваний гібрид на цій платформі зможе долати до 1400 кілометрів без підзарядки та дозаправлення, якщо акумулятор повністю заряджений, а паливний бак заправлений.

Для повністю електричної версії також заявлено значний запас ходу — до 750 кілометрів.

Універсальна платформа для різних типів двигунів

Нова архітектура створена таким чином, щоб не прив’язувати майбутні моделі до одного типу силової установки. Платформа підтримує:

повністю електричні силові установки

підзаряджувані гібридні системи

Крім того, передбачено різні варіанти приводу:

передній привід

повний привід

Це особливо важливо для сімейних автомобілів та мінівенів, де покупці часто очікують кращу керованість у складних погодних умовах.

Концепт, що демонструє нову технологію

Публічно нову платформу компанія показала через концептуальний автомобіль Renault R-Space Lab. Формально це демонстраційна модель, однак саме такі концепти зазвичай показують технології, які з’являться у серійних автомобілях у найближчі роки.

У Renault підкреслюють, що презентація RGEV Medium 2.0 є частиною стратегії розвитку бренду до 2030 року. Саме на цій платформі планується створювати нове покоління сімейних моделей компанії.

Таким чином, R-Space Lab став не просто концептом, а демонстрацією того, на які технології робитиме ставку Renault у майбутніх автомобілях.