Електромобіль чи авто на газу: що вигідніше у 2026 році

Електрика проти газу: на чому вигідніше їздити українцям
На фоні високих цін на пальне українці дедалі частіше обирають між електромобілем і авто на газу. Авто24 порахували витрати за актуальними тарифами березня 2026 року, щоб зрозуміти, який варіант справді дешевший у повсякденному використанні.
Які ціни беремо для розрахунку
Для об’єктивного порівняння використовуємо середні актуальні ціни:
- Електроенергія вдома — 4,32 грн/кВт·год
- Швидкі публічні зарядки — 22 грн/кВт·год
- Автогаз (LPG) — 48 грн/л
Витрати на 100 км
Беремо типові показники витрат.
Електромобіль у середньому споживає близько 18 кВт·год на 100 км.
Авто з ГБО — приблизно 10 літрів газу на 100 км.
Тепер рахуємо.
Якщо заряджати електромобіль вдома: 18 × 4,32 = 77,8 грн на 100 км
Якщо користуватись швидкими зарядками: 18 × 22 = 396 грн на 100 км
Авто на газу: 10 × 48 = 480 грн на 100 км.
Річні витрати (15 тисяч км)
Тепер переводимо у реальні умови експлуатації.
Електромобіль (домашня зарядка):
77,8 × 150 = 11 670 грн на рік
Електромобіль (швидкі зарядки):
396 × 150 = 59 400 грн на рік
Авто на газу:
480 × 150 = 72 000 грн на рік.
Що показують цифри
Різниця дуже відчутна.
Електромобіль при домашній зарядці дешевший за газ майже у 6 разів. Річна економія — понад 60 тисяч гривень.
Навіть якщо користуватись лише швидкими зарядками, електромобіль усе одно вигідніший за газ приблизно на 12 тисяч гривень на рік.
Де криється нюанс
Ключовий фактор — спосіб зарядки.
Якщо є можливість заряджатися вдома або на дешевих нічних тарифах — електромобіль беззаперечно виграє.
Але якщо вся експлуатація будується на публічних швидких зарядках, економія суттєво зменшується.
Другий нюанс — початкова вартість авто. Електромобілі зазвичай дорожчі, ніж аналогічні авто з ГБО.
Висновок
У 2026 році електромобіль є найдешевшим варіантом пересування — але лише за умови домашньої зарядки.
Якщо ж заряджатися переважно на швидких станціях, різниця з авто на газу скорочується, але електрика все одно залишається вигіднішою.
Фактично вибір виглядає так: є можливість заряджати вдома — електромобіль однозначно; немає — газ залишається конкурентним, але вже не найдешевшим варіантом.