Електромобіль чи авто на газу: що вигідніше у 2026 році

На фоні високих цін на пальне українці дедалі частіше обирають між електромобілем і авто на газу. Авто24 порахували витрати за актуальними тарифами березня 2026 року, щоб зрозуміти, який варіант справді дешевший у повсякденному використанні.

До речі скільки коштує проїхати 100 км у 2026 році на газу, бензині, дизелі чи електриці



Які ціни беремо для розрахунку

Для об’єктивного порівняння використовуємо середні актуальні ціни:

Електроенергія вдома — 4,32 грн/кВт·год

Швидкі публічні зарядки — 22 грн/кВт·год

Автогаз (LPG) — 48 грн/л

Витрати на 100 км

Беремо типові показники витрат.

Електромобіль у середньому споживає близько 18 кВт·год на 100 км.

Авто з ГБО — приблизно 10 літрів газу на 100 км.

Тепер рахуємо.

Якщо заряджати електромобіль вдома: 18 × 4,32 = 77,8 грн на 100 км

Якщо користуватись швидкими зарядками: 18 × 22 = 396 грн на 100 км

Авто на газу: 10 × 48 = 480 грн на 100 км.

Також цікаво дизель чи бензин - яке авто обрати у 2026 році

Річні витрати (15 тисяч км)

Тепер переводимо у реальні умови експлуатації.

Електромобіль (домашня зарядка):

77,8 × 150 = 11 670 грн на рік

Електромобіль (швидкі зарядки):

396 × 150 = 59 400 грн на рік

Авто на газу:

480 × 150 = 72 000 грн на рік.

Що показують цифри

Різниця дуже відчутна.

Електромобіль при домашній зарядці дешевший за газ майже у 6 разів. Річна економія — понад 60 тисяч гривень.

Навіть якщо користуватись лише швидкими зарядками, електромобіль усе одно вигідніший за газ приблизно на 12 тисяч гривень на рік.

Також цікаво конфлікт в Ірані зробив електромобілі ще вигіднішими

Де криється нюанс

Ключовий фактор — спосіб зарядки.

Якщо є можливість заряджатися вдома або на дешевих нічних тарифах — електромобіль беззаперечно виграє.

Але якщо вся експлуатація будується на публічних швидких зарядках, економія суттєво зменшується.

Другий нюанс — початкова вартість авто. Електромобілі зазвичай дорожчі, ніж аналогічні авто з ГБО.

До речі як часто українські встановлюють ГБО на авто

Висновок

У 2026 році електромобіль є найдешевшим варіантом пересування — але лише за умови домашньої зарядки.

Якщо ж заряджатися переважно на швидких станціях, різниця з авто на газу скорочується, але електрика все одно залишається вигіднішою.

Фактично вибір виглядає так: є можливість заряджати вдома — електромобіль однозначно; немає — газ залишається конкурентним, але вже не найдешевшим варіантом.