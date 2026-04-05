Toyota Camry стремительно дешевеет: цены на популярный седан упали до минимума

Цены на популярный бизнес-седан Toyota Camry 2017–2019 годов на вторичном рынке демонстрируют устойчивый спад. Как видно из аналитики цен страховых аукционов США Autoastat, средняя стоимость таких авто опустилась до примерно 4680 долларов, что является одним из самых низких уровней за последние годы.

Как менялись цены



Еще в начале 2024 года средняя цена держалась на уровне около 6000–6100 долларов. Рынок был относительно стабильным, с незначительными колебаниями.

Однако уже осенью началось резкое падение. К концу 2024 года цены опустились примерно до 5500 долларов, а в начале 2025 года просели еще глубже - до менее чем 5000 долларов.

В течение 2025 года рынок пытался стабилизироваться. Был даже короткий рост до уровня 5200–5300 долларов, но уже в конце года тенденция снова стала негативной.

По состоянию на начало 2026 года средняя цена опустилась до 4680 долларов.

Почему Camry дешевеет

Причин сразу несколько.

Во-первых, это классическое старение модели. Автомобилям уже 6–8 лет, и они постепенно переходят в низший ценовой сегмент.

Во-вторых, на рынке появляется все больше альтернатив - как новые поколения Camry, так и конкуренты из Европы и Китая.

В-третьих, значительную роль играет импорт из США. Большое количество автомобилей после страховых аукционов создает дополнительное давление на цены.

Что это за автомобиль

Toyota Camry поколения XV70 - это типичный представитель бизнес-класса, который сделал ставку на комфорт и надежность, сообщают в Autoevolution.

Модель получила современный дизайн, лучшую управляемость и широкую линейку двигателей. Базовые версии оснащались 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью около 150 л.с., а также были доступны более мощные агрегаты и гибридные версии.

Camry традиционно ценят за простоту конструкции, ресурс двигателей и невысокую стоимость обслуживания - именно это делает ее популярной на вторичном рынке.

Стоит ли покупать сейчас

Снижение цен делает Camry 2017–2019 годов очень привлекательным предложением.

За эти деньги покупатель получает большой, комфортный седан с прогнозируемой надежностью. В то же время стоит внимательно проверять историю авто - значительная часть машин импортирована после ДТП.

Фактически рынок сейчас находится в фазе “покупателя”: выбор большой, а цены - одни из самых низких за последние годы.

Вывод

Toyota Camry остается одним из самых ликвидных седанов на вторичном рынке. Но даже такая модель не избежала общего тренда на удешевление.

Если динамика сохранится, в 2026 году цены могут опуститься еще ниже. Для покупателей это означает хороший момент для входа на рынок.