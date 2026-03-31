Дебют Toyota bZ7 произвел настоящий фурор на рынке: известны причины

Модель уже доступна для покупки в Китае в пяти конфигурациях по цене от 147 800 до 199 800 юаней (примерно $20 000 – $27 500), что делает ее конкурентным предложением в своем сегменте, пишет CarNewsChina.

Дизайн в стиле купе и современная оптика

Новый bZ7 выполнен в фирменной стилистике бренда с акцентом на минимализм и аэродинамику. Передняя часть получила узкую светодиодную полосу и С-образные дневные ходовые огни,, формирующие узнаваемый образ. Профиль автомобиля выполнен в стиле фастбек-купе с плавным спадом крыши, а задняя часть дополнена сплошной LED-оптикой. Дизайн подчеркивают полускрытые дверные ручки и обтекаемые линии кузова, улучшающие аэродинамику.

Ставка на технологии: Huawei и Momenta

Одна из ключевых особенностей Toyota bZ7 – тесная интеграция китайских технологий. Салон оснащен системой HarmonyOS 5.0 от Huawei, которая отвечает за мультимедиа и цифровую экосистему. За автономные функции отвечает система Momenta R6, которая поддерживает:

навигацию на автопилоте (Highway NOA),

городское полуавтономное вождение,

расширенные функции парковки.

В топовых версиях используется LiDAR и до 27 датчиков, включая радары, камеры и ультразвуковые сенсоры – уровень, который приближает модель к современным китайским конкурентам.

Запас хода до 710 км и быстрая зарядка

Электроседан оснащается силовой установкой Huawei Drive ONE, которая развивает 207 кВт (278 л.с.). Покупателям доступны батареи емкостью 71,35 и 88,13 кВт-ч. Максимальный запас хода по циклу CLTC достигает 710 км, что соответствует современным требованиям к электромобилям среднего класса. Быстрая зарядка позволяет добавить до 300 км пробега всего за 10 минут, что делает модель удобной даже для дальних поездок.

Умная подвеска и комфорт

Toyota bZ7 также получил продвинутое шасси с двухкамерной пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами и системой предварительного сканирования дороги. Эта технология анализирует покрытие впереди и заранее подстраивает подвеску, повышая комфорт и стабильность на высокой скорости.

Быстрый старт продаж как сигнал рынка

3100 заказов за первый час – это не просто удачный старт, а сигнал того, что стратегия сотрудничества с китайскими технологическими компаниями работает. Toyota фактически адаптируется к новому рынку, где софт и цифровые возможности становятся не менее важными, чем сам автомобиль.