Дебют Toyota bZ7 спричинив справжній фурор на ринку: відомі причини

Модель вже доступна для покупки в Китаї у п’яти конфігураціях за ціною від 147 800 до 199 800 юанів (приблизно $20 000 – $27 500), що робить її конкурентною пропозицією у своєму сегменті, пише CarNewsChina.

Дизайн у стилі купе та сучасна оптика

Новий bZ7 виконаний у фірмовій стилістиці бренду з акцентом на мінімалізм та аеродинаміку. Передня частина отримала вузьку світлодіодну смугу та С-подібні денні ходові вогні, що формують впізнаваний образ. Профіль автомобіля виконаний у стилі фастбек-купе з плавним спадом даху, а задня частина доповнена суцільною LED-оптикою. Дизайн підкреслюють напівприховані дверні ручки та обтічні лінії кузова, що покращують аеродинаміку.

Ставка на технології: Huawei та Momenta

Одна з ключових особливостей Toyota bZ7 – тісна інтеграція китайських технологій. Салон оснащений системою HarmonyOS 5.0 від Huawei, яка відповідає за мультимедіа та цифрову екосистему. За автономні функції відповідає система Momenta R6, яка підтримує:

навігацію на автопілоті (Highway NOA),

міське напівавтономне водіння,

розширені функції паркування.

У топових версіях використовується LiDAR і до 27 датчиків, включаючи радари, камери та ультразвукові сенсори – рівень, який наближає модель до сучасних китайських конкурентів.

Запас ходу до 710 км і швидка зарядка

Електроседан оснащується силовою установкою Huawei Drive ONE, яка розвиває 207 кВт (278 к.с.). Покупцям доступні батареї ємністю 71,35 й 88,13 кВт-год. Максимальний запас ходу за циклом CLTC досягає 710 км, що відповідає сучасним вимогам до електромобілів середнього класу. Швидка зарядка дозволяє додати до 300 км пробігу всього за 10 хвилин, що робить модель зручною навіть для далеких поїздок.

Розумна підвіска та комфорт

Toyota bZ7 також отримав просунуте шасі з двокамерною пневмопідвіскою, адаптивними амортизаторами та системою попереднього сканування дороги. Ця технологія аналізує покриття попереду та заздалегідь підлаштовує підвіску, підвищуючи комфорт і стабільність на високій швидкості.

Швидкий старт продажів як сигнал ринку

3100 замовлень за першу годину – це не просто вдалий старт, а сигнал того, що стратегія співпраці з китайськими технологічними компаніями працює. Toyota фактично адаптується до нового ринку, де софт і цифрові можливості стають не менш важливими за сам автомобіль.