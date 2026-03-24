Toyota Land Cruiser 250 отримав нові версії для комфорту на бездоріжжі

Новинки стануть доступними на європейському ринку вже навесні 2026 року, доповнюючи оновлену лінійку, яка була переосмислена у 2024 році, повідомляє Toyota.

Позашляховий характер: що пропонує версія VX

Комплектація VX орієнтована на тих, хто використовує Land Cruiser за прямим призначенням – на бездоріжжі. Вона вирізняється класичними круглими фарами, які відсилають до історичних моделей бренду, а також новим ексклюзивним кольором Smoky Blue. Однак головне – це технічне оснащення.

Версія VX отримує набір рішень, що роблять її максимально ефективною поза асфальтом: електронне блокування заднього диференціала, систему відключення переднього стабілізатора для збільшення ходу підвіски, допомогу при спуску та систему Crawl Control. Prado VX також оснащений комплексом камер із панорамним оглядом і функціями контролю типів покриття, що дозволяє водієві буквально “бачити під колесами”. У салоні є цифрова панель приладів на 12,3 дюйма та мультимедіа Toyota Smart Connect+ такого ж розміру.

Преміум і технології: чим дивує версія VX-L

Якщо VX орієнтована на пригоди, то VX-L створена для комфорту та щоденної експлуатації. Вона отримала повністю шкіряний салон, електрорегулювання сидінь із підігрівом і вентиляцією, а також преміальну аудіосистему JBL із 14 динаміками. Окрему увагу приділено технологіям: проекційний дисплей, цифрове дзеркало заднього виду та розширені мультимедійні можливості формують відчуття сучасного SUV бізнес-класу.

Технічно VX-L трохи змінює характер автомобіля, адже замість жорсткого блокування диференціала тут використовується диференціал Torsen, що покращує керованість на асфальті.

Базові версії залишаються: TX і TX-L

Попри появу нових флагманів, у лінійці залишаються й більш прості версії. Комплектація TX виконує роль “робочої конячки” з базовим оснащенням, тоді як TX-L додає комфорту за рахунок електроприводів, клімат-контролю та покращених матеріалів оздоблення. Це дозволяє моделі залишатися універсальною.

Двигуни та платформа: різні ринки – різні рішення

У Західній Європі всі версії Toyota Land Cruiser 250 оснащуються гібридною системою Hybrid 48V, яка забезпечує плавність ходу та економічність без втрати позашляхових можливостей. Для ринків Східної Європи передбачено більш класичні варіанти: дизельний двигун 2.8 (серія 1GD-FTV) та знайовий бензиновий турбомотор 2.4 (T24A-FTS). Обидва агрегати добре знайомі за іншими моделями Toyota і відзначаються витривалістю та придатністю до складних умов експлуатації.