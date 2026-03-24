Subaru готує найбільший електрокросовер: що відомо про новинку

Уже зараз зрозуміло, що новий кросовер не буде повністю самостійною розробкою. Як і у випадку з Subaru Solterra, модель створюється у тісній співпраці з Toyota. За попередніми даними, в основі лежатиме платформа нового електричного Toyota Highlander, що автоматично означає великий кузов, просторий салон та акцент на сімейне використання, пише Carscoops. Це вже четвертий спільний електромобіль двох брендів, зазначає Auto24.

Нагадаємо: Toyota Highlander став електромобілем – без бензинової альтернативи

Дизайн у стилі нових електрокарів Subaru

Поки що виробник показав лише тизер, але навіть він дає уявлення про зовнішність. Передня частина виконана у знайомому стилі сучасних електрокарів марки – з вузькою оптикою, розділеними фарами та підсвіченим логотипом. Подібні рішення вже використовуються у Subaru Solterra, а також у новіших концептах на кшталт Trailseeker та Uncharted. Силует обіцяє бути типовим для великого кросовера: масивний кузов, рейлінги на даху та класичні пропорції SUV із трьома рядами сидінь.

Потужність до 420 к.с. і сучасна електрична платформа

Офіційно підтверджено, що новинка отримає силову установку потужністю близько 420 к.с., що робить її найпотужнішим електромобілем Subaru. Очікується, що кросовер матиме як задньопривідні, так і повнопривідні версії, хоча основний акцент буде саме на AWD.

Читайте також: Subaru тестує незвичний прототип Levorg без повітрозабірника на капоті: що це може означати?

За попередньою інформацією, модель може використовувати акумулятори ємністю до 95,8 кВт-год, що дозволить забезпечити запас ходу понад 500 км за сучасними стандартами. Швидка зарядка також стане нормою – поповнення батареї з 10% до 80% займатиме близько пів години.

Технології та салон: ставка на комфорт

Усередині новинка орієнтуватиметься на сімейний сегмент і сучасні технології. Очікується поява великої цифрової панелі приладів діагоналлю близько 12,3 дюйма та центрального дисплея на 14 дюймів. Також передбачені розвинуті системи допомоги водієві, багатозонне підсвічування салону та сучасні мультимедійні можливості. З огляду на позиціонування, новий електрокросовер стане альтернативою великим сімейним SUV, але вже без двигунів внутрішнього згоряння.

Також цікаво: Новий Toyota C-HR+ дебютував у Європі: електричний прорив у сегменті купе-кросоверів

Коли чекати новинку

Очікується, що серійна версія з’явиться наприкінці 2026 року або на початку 2027-го, приблизно одночасно з електричним Toyota Highlander. Основними ринками стануть США та інші великі регіони, де попит на трирядні кросовери стабільно високий.