Toyota Highlander став електромобілем — без бензинової альтернативи

Новинка виходить на ринок із новою платформою, збільшеними габаритами та сучасною електричною архітектурою, що має забезпечити моделі конкурентоспроможність у сегменті середньорозмірних сімейних SUV, повідомляє Auto24.

Читайте також: Електрична Toyota C-HR також виявилась суттєво дорожчою за свого близнюка від Subaru у США

Нові пропорції та сучасний дизайн

Зовнішність електричного Highlander розвиває актуальну дизайнерську мову Toyota з характерною “молотоподібною” передньою частиною, вузькими світлодіодними ходовими вогнями та гладкими поверхнями кузова. Кросовер отримав висувні дверні ручки, широкі крила та більш обтічний силует.

Габарити помітно змінилися. Довжина моделі становить 5050 мм, ширина — 1990 мм, а висота — 1710 мм. Колісна база збільшена до 3050 мм, що позитивно вплинуло на простір у салоні та розміщення батареї під підлогою. Крім того, завдяки довшій колісній базі інженери покращили доступ до третього ряду сидінь і загальну ергономіку салону.

Просторий салон і знайомий підхід до керування

Інтер’єр виконаний у стриманому сучасному стилі. Центральне місце займає мультимедійна система з екраном на 14 дюймів і 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Водночас Toyota зберегла фізичні кнопки для керування клімат-контролем. Стандартне оснащення включає:

оздоблення SofTex

підігрів передніх сидінь

фонове підсвічування з 64 кольорами

панорамний скляний дах (стандарт для Limited)

У другому ряду встановлені окремі крісла, але для версії XLE AWD доступний тримісний диван. Третій ряд розрахований на дорослих пасажирів невисокого зросту та оснащений вентиляційними дефлекторами й портами USB-C. Об’єм багажника становить 1292 л зі складеним третім рядом і 450 л при використанні всіх сидінь.

Також цікаво: Suzuki представила новий Across — це майже повна копія Toyota RAV4

Електрична силова установка та запас ходу

Усі версії Highlander 2027 використовують електричний привід, але відрізняються за конфігурацією. Базова передньопривідна версія XLE оснащується батареєю ємністю 77 кВт-год і забезпечує запас ходу до 462 км. Потужність становить 165 кВт (224 к.с.).

Повнопривідні версії доступні з тим самим акумулятором або збільшеною батареєю ємністю 95,8 кВт-год. Максимальний запас ходу сягає 515 км. Такі модифікації розвивають до 252 кВт (343 к.с.). Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд із 10 до 80% приблизно за 30 хвилин за сприятливих умов. Зарядний порт NACS і функція Plug & Charge стали стандартними.

Технології безпеки та нові можливості

Модель стала дебютною для комплексу допомоги водієві Toyota Safety Sense 4.0. До стандартного оснащення входять адаптивний круїз-контроль, система утримання в смузі, автоматичне гальмування та проактивна допомога водієві.

Версія Limited додатково отримує систему допомоги в заторах, панорамний огляд і розширені функції паркування. Окрема особливість — це функція зовнішнього живлення, що дозволяє використовувати автомобіль як мобільне джерело електроенергії для побутових або робочих пристроїв.

Читайте також: Тюнери створили вражаючий Toyota Prius з широким кузовом: як він виглядає

Старт продажів і позиціонування

Виробництво нового Highlander організують у США, а продажі стартують наприкінці року. Ціни поки не оголошені, але модель позиціонується як ключовий електричний сімейний SUV бренду на ринку США. Toyota фактично перезапускає історію Highlander — тепер це не еволюція знайомої формули, а повністю новий етап розвитку моделі.