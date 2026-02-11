Toyota Highlander стал электромобилем - без бензиновой альтернативы

Новинка выходит на рынок с новой платформой, увеличенными габаритами и современной электрической архитектурой, что должно обеспечить модели конкурентоспособность в сегменте среднеразмерных семейных SUV, сообщает Auto24.

Читайте также: Электрическая Toyota C-HR также оказалась существенно дороже своего близнеца от Subaru в США

Новые пропорции и современный дизайн

Внешность электрического Highlander развивает актуальный дизайнерский язык Toyota с характерной “молотообразной” передней частью, узкими светодиодными ходовыми огнями и гладкими поверхностями кузова. Кроссовер получил выдвижные дверные ручки, широкие крылья и более обтекаемый силуэт.

Габариты заметно изменились. Длина модели составляет 5050 мм, ширина - 1990 мм, а высота - 1710 мм. Колесная база увеличена до 3050 мм, что положительно повлияло на пространство в салоне и размещение батареи под полом. Кроме того, благодаря более длинной колесной базе инженеры улучшили доступ к третьему ряду сидений и общую эргономику салона.

Просторный салон и знакомый подход к управлению

Интерьер выполнен в сдержанном современном стиле. Центральное место занимает мультимедийная система с экраном на 14 дюймов и 12,3-дюймовая цифровая панель приборов. При этом Toyota сохранила физические кнопки для управления климат-контролем. Стандартное оснащение включает:

отделка SofTex

подогрев передних сидений

фоновая подсветка с 64 цветами

панорамная стеклянная крыша (стандарт для Limited)

Во втором ряду установлены отдельные кресла, но для версии XLE AWD доступен трехместный диван. Третий ряд рассчитан на взрослых пассажиров невысокого роста и оснащен вентиляционными дефлекторами и портами USB-C. Объем багажника составляет 1292 л со сложенным третьим рядом и 450 л при использовании всех сидений.

Также интересно: Suzuki представила новый Across - это почти полная копия Toyota RAV4

Электрическая силовая установка и запас хода

Все версии Highlander 2027 используют электрический привод, но отличаются по конфигурации. Базовая переднеприводная версия XLE оснащается батареей емкостью 77 кВт-ч и обеспечивает запас хода до 462 км. Мощность составляет 165 кВт (224 л.с.).

Полноприводные версии доступны с тем же аккумулятором или увеличенной батареей емкостью 95,8 кВт-ч. Максимальный запас хода достигает 515 км. Такие модификации развивают до 252 кВт (343 л.с.). Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 10 до 80% примерно за 30 минут при благоприятных условиях. Зарядный порт NACS и функция Plug & Charge стали стандартными.

Технологии безопасности и новые возможности

Модель стала дебютной для комплекса помощи водителю Toyota Safety Sense 4.0. В стандартное оснащение входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое торможение и проактивная помощь водителю.

Версия Limited дополнительно получает систему помощи в пробках, панорамный обзор и расширенные функции парковки. Отдельная особенность - это функция внешнего питания, позволяющая использовать автомобиль как мобильный источник электроэнергии для бытовых или рабочих устройств.

Читайте также: Тюнеры создали впечатляющий Toyota Prius с широким кузовом: как он выглядит

Старт продаж и позиционирование

Производство нового Highlander организуют в США, а продажи стартуют в конце года. Цены пока не объявлены, но модель позиционируется как ключевой электрический семейный электрический SUV бренда на рынке США. Toyota фактически перезапускает историю Highlander - теперь это не эволюция знакомой формулы, а полностью новый этап развития модели.