Subaru готовит самый большой электрокроссовер: что известно о новинке

Уже сейчас понятно, что новый кроссовер не будет полностью самостоятельной разработкой. Как и в случае с Subaru Solterra, модель создается в тесном сотрудничестве с Toyota. По предварительным данным, в основе будет лежать платформа нового электрического Toyota Highlander, что автоматически означает большой кузов, просторный салон и акцент на семейное использование, пишет Carscoops. Это уже четвертый совместный электромобиль двух брендов, отмечает Auto24.

Дизайн в стиле новых электрокаров Subaru

Пока производитель показал только тизер, но даже он дает представление о внешности. Передняя часть выполнена в знакомом стиле современных электрокаров марки – с узкой оптикой, разделенными фарами и подсвеченным логотипом. Подобные решения уже используются в Subaru Solterra, а также в новых концептах вроде Trailseeker и Uncharted. Силуэт обещает быть типичным для большого кроссовера: массивный кузов, рейлинги на крыше и классические пропорции SUV с тремя рядами сидений.

Мощность до 420 л.с. и современная электрическая платформа

Официально подтверждено, что новинка получит силовую установку мощностью около 420 л.с., что делает ее самым мощным электромобилем Subaru. Ожидается, что кроссовер будет иметь как заднеприводные, так и полноприводные версии, хотя основной акцент будет именно на AWD.

По предварительной информации, модель может использовать аккумуляторы емкостью до 95,8 кВт-ч, что позволит обеспечить запас хода более 500 км по современным стандартам. Быстрая зарядка также станет нормой – пополнение батареи с 10% до 80% будет занимать около получаса.

Toyota Highlander

Технологии и салон: ставка на комфорт

Внутри новинка будет ориентироваться на семейный сегмент и современные технологии. Ожидается появление большой цифровой панели приборов диагональю около 12,3 дюйма и центрального дисплея на 14 дюймов. Также предусмотрены развитые системы помощи водителю, многозонная подсветка салона и современные мультимедийные возможности. Учитывая позиционирование, новый электрокроссовер станет альтернативой большим семейным SUV, но уже без двигателей внутреннего сгорания.

Когда ждать новинку

Ожидается, что серийная версия появится в конце 2026 года или в начале 2027-го, примерно одновременно с электрическим Toyota Highlander. Основными рынками станут США и другие крупные регионы, где спрос на трехрядные кроссоверы стабильно высок.